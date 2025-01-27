شكرا لقرائتكم خبر عن بدون دايت قاسٍ.. 6 عادات صحية للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على الوزن المثالي لا يعني التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك أو الالتزام بنظام غذائى "دايت" قاس، حيث يمكن لإجراء بعض التغييرات الصغيرة والمستمرة في نمط حياتك أن يفعل العجائب لجسمك وعقلك على حدٍ سواء، ما يساعدك على البقاء بصحة جيدة دون ضغوط لاتباع نظام غذائي معين، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 عادات صحية للتخلص من الوزن الزائد أو الحفاظ على وزن صحى دون دايت قاسى:

تناول الطعام ببطء

حتى تتغلب على الإفراط في تناول الطعام يُفضل أن تتناول الوجبات ببطء، وامضغ الطعام جيدًا واستمتع بكل قضمة، فمن خلال تناول الطعام بوعي، تمنح عقلك الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع في الوقت المناسب مما يمنعك بشكل طبيعي من الإفراط في تناول الطعام.

تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين

يعتبر البروتين سلاحًا سريًا للحفاظ على الوزن، حيث تساعد الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين مثل البيض المسلوق أو المكسرات على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، واستقرار مستويات السكر في الدم، لذلك استبدل رقائق البطاطس بحفنة من اللوز، وستشعر بالنشاط دون اكتساب سعرات حرارية زائدة.

الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام

قد يؤدي تناول وجبات غير منتظمة إلى إرباك جسمك، مما يؤدي إلى الجوع غير الضروري والإفراط في تناول الطعام، لذلك التزم بجدول منتظم لتناول الوجبات للحفاظ على ثبات عملية التمثيل الغذائي لديك، وعندما يعرف جسمك متى يتوقع تناول الطعام، فمن غير المرجح أن يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

أحط نفسك بالاختيارات الصحية

احرص على أن تكون الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة الصحية في متناول يدك، واحتفظ بالأطعمة عالية السعرات الحرارية بعيدًا، فعندما تكون الخيارات الصحية في متناول يديك، فمن المرجح أن تختارها.

احرص على ممارسة هواية تجدد نشاطك

لا يعني الحفاظ على وزنك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فيمكنك تضمين هواية في روتينك تساعدك على فقدان الوزن مثل المشي لمسافات طويلة أو الرقص، تساعدك هذه الأنشطة الممتعة على الحركة دون الشعور بأنك تحرق السعرات الحرارية.

ابدأ يومك بتناول وجبة إفطار غنية بالألياف

وجبة الإفطار هي الوجبة الأكثر أهمية للحفاظ على الوزن، وخاصة عندما تكون مليئة بالألياف، حيث أن تناول طبق من الشوفان مع الفواكه الطازجة أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو يجعلك تشعر بالشبع حتى الغداء، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف النهار.