شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك منها.. علامات سوء التغذية على كبار السن وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

كبار السن هم الأكثر عرضة للمشكلات المرضية، نتيجة التقدم في العمر، وأيضًا لأنهم يحتاجون لعناية مباشرة ولصيقة في كثير من الأحيان، ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث هارفارد الطبي، فالكثير من العلامات تظهر على كبير السن الذى يعانى من مشكلات مرضية، خاصة سوء التغذية، ويعد كبار السن الأكثر عرضة للإصابة به.

ينشأ سوء التغذية لدى المسنيين للكثير من الأسباب منها:



صعوبات المضغ وبلع الطعام

مشكلات الأسنان والضروس

ضعف الشهية واضطرابها

التدهور الإدراكى والمعرفى

تغيرات في حاستى التذوق والشم

عدم القدرة على الإلتزام بنظام غذائى صحى

أسباب سوء التغذية لدى كبار السنأعراض وعلامات سوء التغذية عند كبار السن

تشمل العلامات والأعراض لسوء التغذية عند كبار السن:

ضعف شديد في العضلات

الشعور بالوهن

الانفعال والعصبية

الاكتئاب

قلة الشهية وضعفها

فقدان الوزن تدريجيا

مشكلات فى الأسنان

الإصابة بالكدمات بسهولة

الإصابة المتكررة بالأمراض و العدوى.

عدم الشعور بالعطش

الإصابة بالجفاف وضعف الترطيب

الإمساك الشديد

الضعف العام

لابد من نظام غذائى صحى للكبار

زيارة طبيب الأسنان لعلاج الأسنان

إضافة الأعشاب للطعام لتحسين مذاقه ورائحته

علاج صعوبات البلع لدى مختص وشرب الكثيرمن السوائل

شرب المياه بانتظام

الاهتمام بعلاج أية مشكلة مرضية تؤثر على الشهية

أخصائى تغذية يحدد الأغذية والفيتامينات المطلوبة

علاج سوء التغذية