شكرا لقرائتكم خبر عن طرق نفسية فعالة للتركيز لمن يعانى من تشتت الذهن والانتباه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 07:00 م

هل يتشتت تفكيرك بسهولة؟ وتفقد القدرة على تذكر المهام، وتعانى من عدم القدرة على ترتيب أفكارك؟

أسباب تشتت الذهن وقلة التركيز

يساعدك تقرير نشر في موقع هيلث هارفارد الطبي، على كشف تشتت التركيز والانتباه لدى البالغين، حيث إن له الكثير من المسببات، منها:

التعرض لالتهابات بالدماغ

ارتفاع ضغط الدم

مشكلات بالمخ

الاكتئاب الحاد

اضطرابات النوم المختلفة

الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تسبب تشتت الذهن والتفكير

فرط المعلومات وتدفقها

التعرض المستمر للشاشات والأجهزة

والكثير من عوامل التشتيت الأخرى، كالمشكلات والضغوط الاجتماعية والنفسية، قد تؤدى إلى تشوش التفكير واضطراب الانتباه

نصائح للتركيز والانتباه

- ممارسة تمارين اليقظة الذهنية البسيطة التي تعزز من الانتباه والتركيز، بالجلوس في مكانا ساكنا وإغلاق عينيك والتركيز على التنفس والأحاسيس من حولك.

- التدريب المعرفى وتحسين القدرات المعرفية في الدماغ، من خلال ممارسة الألعاب المعرفية البسيطة.

- العيش بأسلوب حياة صحى يعزز وبشدة من التركيز وتقليل فرص التشتت في الانتباه وقلة التركيز، بدءا من تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة، وتحسين جودة الحياة النفسية بشكل خاص.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- تحسين جودة النوم، والنوم بلا اضطرابات وعلاج مشكلات النوم، والنوم لحوالي 7 ساعات يوميا.

- تخفيف حدة التوتر لأنها تؤثر على الفهم والتركيز بشكل واضح.

- استشر طبيبا متخصصا عند التعرض لمشكلات في التركيز والتذكر والقدرة على الانتباه.

- اهتم بتمارين التأمل والتنفس للاسترخاء

