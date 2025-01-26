شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادى البيتى ولا المعلب.. أيهما أكثر صحة وفائدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الزبادي واللبن الرائب جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم، حيث اشتهروا بقوامهما الكريمي ونكهتهما اللاذعة المميزة وفوائدها الصحية المذهلة.

يتم تناولهم على نطاق واسع كوجبات خفيفة مستقلة أو مرافقة للوجبات أو مكونات في العصائر والحلويات، ومع ذلك، مع ظهور منتجات الألبان المعبأة في السنوات الأخيرة، ويتساءل العديد من الناس عما إذا كانت تضاهي القيمة الغذائية والفوائد الصحية للزبادي المصنوع منزليًا أم لا.

على الرغم من أن كلا الخيارين لهما مزاياهما، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير من حيث طرق التحضير والمحتوى الغذائي والفوائد الصحية.

هل الزبادي المعبأ مفيد؟

أوضح تقرير موقع only my health أن استبدال اللبن الرائب المصنوع منزليًا بالزبادي المعبأ قد يكون له عواقب وخيمة، ورغم أن الزبادي قد يكون مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك، إلا أن هناك عوامل مهمة يجب مراعاتها فيما يتعلق بقيمته الغذائية ومعالجته، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية.

محتوى البروبيوتيك: اللبن المصنوع في المنزل غني بالبكتيريا المفيدة التي تعزز صحة الأمعاء، بينما قد يفقد الزبادي المعبأ بعض هذه البكتيريا المفيدة بالبروبيوتيك أثناء المعالجة.

طريقة التحضير: تحضير اللبن في المنزل يسمح لك بالتحكم في عملية التخمير، مما يضمن مستويات أعلى من البروبيوتيك.

يمكن الاستمتاع بالزبادي المعبأ من حين لآخر مرة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولكن لا ينبغي أن يحل محل الخيارات المصنوعة منزليًا في نظامك الغذائي اليومي.

الاختلافات الغذائية: في حين أن الزبادي اليوناني المعبأ يكون أكثر سمكًا ويحتوي على المزيد من البروتين، إلا أنه غالبًا ما يحتوي على إضافات مثل المثبتات أو المواد الحافظة التي يمكن أن تؤثر على جودته العامة.

المخاوف المتعلقة بالتغليف: هناك مشاكل محتملة مع المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في التغليف والتي قد تشكل مخاطر صحية.

العناصر الصحية: في حين أن الزبادي المعبأ قد يكون مريحًا، إلا أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للزبادي الطازج المصنوع منزليًا للحصول على قيمة غذائية أفضل وصحة هضمية أفضل.

يعتبر كل من اللبن الرائب المصنوع منزليًا والزبادي المعلب من منتجات الألبان الشائعة، ولكنهما يختلفان بشكل كبير من حيث طريقة التحضير والقيمة الغذائية والفوائد الصحية، وفيما يلي تفصيل للاختلافات الرئيسية لمساعدتك على اتخاذ خيار مناسب.

يتم تحضير اللبن محلي الصنع بالمنزل عن طريق تخمير الحليب الدافئ، مما يوفر منتجًا طبيعيًا طازجًا خاليًا من المواد المضافة أو المواد الحافظة، وهو غني بالبروبيوتيك الحي الذي يعزز صحة الأمعاء ويحتفظ بجميع العناصر الغذائية الطبيعية مثل الكالسيوم والبروتين.

من ناحية أخرى، يتم إنتاج الزبادي المعبأ تجاريًا، وغالبًا ما يكون مبسترًا، وقد يتضمن مثبتات أو مواد حافظة أو سكريات مضافة لتعزيز مدة الصلاحية والطعم، في حين أنه مناسب ومدعم أحيانًا بمغذيات إضافية مثل فيتامين د قد يكون محتوى البروبيوتيك أقل بسبب المعالجة.

إذا كانت أولويتك هي صحة الأمعاء وتجنب المواد المضافة، فإن اللبن الرائب المصنوع في المنزل هو الخيار الأفضل نظرًا لمحتواه العالي من البروبيوتيك وطريقة تحضيره الطبيعية، ومع ذلك، إذا كانت الراحة ضرورية، فإن الزبادي المعبأ يمكن أن يكون بديلاً جيدًا عند تناوله من حين لآخر.