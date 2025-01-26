شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر قلة النشاط البدني في الشتاء على صحة قلبك؟ ونصائح لتجنب أي المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الشتاء وقتًا صعبًا للبقاء نشيطًا، ويمكن أن يساهم الطقس البارد في انخفاض النشاط البدني، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الحرص على نشاطنا البدنى خاصة في الشتاء أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. مخاطر الخمول أو قلة النشاط البدنى في الشتاء على صحة قلبك: ضعف القلب

إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم تعمل على تقوية عضلة القلب، أما عدم ممارسة النشاط البدني فيؤدي إلى إضعاف القلب، مما يجعله أقل كفاءة في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقصور القلب، والسكتة الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم

يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم، فعندما تكون خاملاً، قد يرتفع ضغط دمك، مما يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك والأوعية الدموية، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ارتفاع مستويات الكولسترول

يساعد النشاط البدني على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويمكن أن يؤدي الخمول إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

انخفاض تدفق الدم

يعمل النشاط البدني على تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي عدم الخمول البدنى إلى تقليل تدفق الدم، وخاصة إلى الأطراف، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

زيادة الوزن

عندما تكون خاملاً، فمن المرجح أن تكتسب وزنًا، ويمكن أن يضع الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على قلبك ويزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب والسكر من النوع 2 ومشاكل صحية أخرى.

اضطرابات المزاج

يفرز النشاط البدني الإندورفين، الذي له تأثيرات معززة للمزاج، وقد يؤدي الخمول إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

فيما يلى.. نصائح للبقاء نشيطا في الشتاء:

ارتدِ ملابس دافئة من عدة طبقات للبقاء مرتاحًا في الطقس البارد.

ابحث عن أنشطة داخلية، مثل الرقص أو الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية.

استغل الأيام الأقصر في الشتاء من خلال الاستيقاظ مبكرًا للاستمتاع بممارسة بعض التمارين الصباحية قبل الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

حدد أهدافًا واقعية، من خلال البدء بتحقيق أهداف صغيرة قابلة للتحقيق ثم يمكنك زيادة شدة ومدة التمرين دريجيًا.

استمع إلى جسدك، فلا تضغط على نفسك بشدة، خاصة في الطقس البارد القارس.

إن البقاء نشيطًا خلال أشهر الشتاء أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومن خلال دمج النشاط البدني المنتظم في روتينك، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية.