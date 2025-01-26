شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح يعالج نوعًا من السرطان يصيب النساء تحت سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Clinical Cancer Research عن أن آلاف النساء اللاتي يعانين من سرطان عنق الرحم في مراحله الأولى وقد يتمكنّ من خفض خطر الإصابة بالمرض عن طريق تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

وأوضحت الدراسة، أن حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم في المملكة المتحدة انخفضت بشكل كبير منذ أن عُرض اللقاح على الأطفال والمراهقين في سن 12 و13 عامًا - من الفتيات والفتيان على حد سواء - كحماية ضد المرض، وذلك وفقا لجريدة dailymail البريطانية.

ووجدت التجربة أن الخلايا الشرسة دمرت في أكثر من نصف من تلقوا اللقاح، وبعد مرور ما يقرب من عامين، لم تظهر هذه الخلايا مرة أخرى لدى أي منهم، وفي الوقت الحالي، يتم تقديم عملية جراحية غير مريحة تسمى استئصال الحلقة، والتي "تزيلها" من عنق الرحم، للنساء اللاتي لديهن هذه الخلايا الخطيرة، ولكن بعد التطور في اللقاح تم الإستغناء عن هذه العملية بشكل كبير.

وقال الخبراء إن اللقاح يعتبر "أحد أكثر اللقاحات العلاجية فعالية" حتى الآن، ويمكن أن يمهد الطريق لبروتوكول جديد للنساء مما يعني أنهن لن يضطررن بعد الآن إلى الخضوع لهذا الإجراء.

أعراض سرطان عنق الرحم

وتشمل أعراض سرطان عنق الرحم التي يجب الانتباه إليها نزيفًا مهبليًا غير عادي وألمًا أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وألمًا في أسفل الظهر أو الحوض.

وقالت الدكتورة رفيكا ييجيت، أخصائية أمراض النساء والأورام في المركز الطبي الجامعي في جرونينجن في شمال البلاد، والتي قادت الدراسة، إنه على حد علمنا، فإن معدل الاستجابة هذا يجعل Vvax001 أحد اللقاحات العلاجية الأكثر فعالية لآفات CIN3 المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري 16 والتي تم الإبلاغ عنها حتى الآن، فإن اللقاح الذي أطلق عليه الباحثون اسم Vvax001 - كان "على حد علمها"، أحد "أكثر اللقاحات العلاجية فعالية" لسرطانات عنق الرحم.

وأضافت أنه إذا تم تأكيد النتائج في تجربة أكبر، فقد يعني ذلك أن "نصف المرضى على الأقل" الذين لديهم خلايا سرطانية عالية الخطورة "قد يكونون قادرين على الاستغناء عن الجراحة وتجنب جميع آثارها الجانبية ومضاعفاتها المحتملة".

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، سيصاب حوالي 8 من كل 10 أشخاص بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم، وسيتخلص جسمهم منه دون أي مشاكل، ومع ذلك، فإن 13 من أصل 150 نوعًا من الفيروس تبقى في الجسم لفترة طويلة، ومن المعروف أنها تسبب 99.7% من سرطانات عنق الرحم.

وهناك ثلاثة أنواع من سرطان عنق الرحم قبل الإصابة بالسرطان - CIN1 (خفيف) وCIN2 (متوسط) وCIN3 (شديد)، وهي عبارة عن خلايا غير طبيعية تبطن عنق الرحم.

وإذا تُرِكَت حالات أي النوع الشديد CIN3 دون علاج، فإن ما يقرب من ثلث حالات الإصابة تتطور إلى سرطان عنق الرحم في غضون 10 سنوات، ويبلغ الرقم حوالي النصف بعد 30 عامًا.

وتحدث أغلبية حالات CIN3 بسبب سلالة محددة من فيروس الورم الحليمي البشري تعرف باسم HPV16.

وفي المرحلة الثانية من التجربة، تلقى 18 مريضًا مصابًا بـ CIN3 ثلاث جرعات من اللقاح بفاصل ثلاثة أسابيع.

وتظهر بيانات فحص عنق الرحم الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والتي تعود إلى عام 2011، أن الإقبال كان في أعلى مستوياته في ذلك العام (75.7 %) وانخفض بمرور الوقت.

وتم تطعيم 67.2 % فقط من الفتيات بالكامل في 2021/22، بانخفاض عن أعلى مستوى بلغ 86.7 % في 2013/2014. وتظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن حوالي 62.4 % من الأولاد، الذين عُرض عليهم التطعيم منذ عام 2019، تم تطعيمهم في أحدث عام دراسي.

ولقد خضع الجميع لتنظير عنق الرحم الروتيني، وهو اختبار لإلقاء نظرة عن قرب على عنق الرحم.

وبعد متابعة استمرت 19 أسبوعًا، تقلصت أو اختفت خلايا CIN3 لدى تسعة مرضى، وفي ثلاث حالات، تم تدميرها بالكامل.

وقال العلماء في إن حجم أنسجة CIN3 لدى هؤلاء المرضى التسعة "انخفض بشكل ملحوظ في جميع المرضى باستثناء واحد، وخضع جميع المتطوعين التسعة الآخرين لعملية جراحية وهو العلاج القياسي الحالي، ولكن بحلول الوقت الذي أجريت فيه الجراحة لأربعة من المرضى التسعة، لم يتم العثور على أي مرض متبقي، مما يشير إلى أن اللقاح ربما كان فعالاً معهم أيضًا، حسبما قال العلماء.

وتتم دعوة النساء في سن 25 إلى 49 عامًا في المملكة المتحدة لإجراء فحص عنق الرحم في عيادة طبيبهن العام كل ثلاث سنوات، وبالنسبة للنساء في سن 50 إلى 64 عامًا، يتم تقديم الفحص كل خمس سنوات.

واعتمادًا على نتيجة اختبار مسحة عنق الرحم، قد يتم استدعاء بعض النساء في وقت أبكر من الفترات الروتينية التي تبلغ ثلاث سنوات.

في عام 2023، تعهدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بخفض عدد النساء المصابات بسرطان عنق الرحم بشكل كبير بحلول عام 2040، وتعهدت بتعزيز الإقبال على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وفحص عنق الرحم.

