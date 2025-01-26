تجربتي مع تأخر موعد الولادة.. وقرار الطبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 11:53 صباحاً - رغم أن السيدة هدى وضعت في اعتبارها منذ بداية الحمل أن مواعيد الولادة المتوقعة ليست سوى دليل. فقد أخبرها الطبيب بأن حوالي خمسة بالمائة فقط من النساء يلدن في الموعد المحدد بالضبط. ويُولد معظم الأطفال بين الأسبوع 37 والأسبوع 41 من الحمل، ولكن عادة خلال أسبوع واحد على الأقل من تاريخ الولادة المتوقع، لكن تجربتها مع تأخر الولادة تستحق أن نكشفها لكِ، كما يؤكدها الأطباء والمتخصصون على لسان السيدة هدى.

كانت هدى الحامل في شهرها التاسع تشعر، كما تقول، بأن معظم الأطباء والقابلات يسعدون بتأخر ولادتها بضعة أيام عن موعدها المتوقع طالما أن كل شيء يبدو على ما يرام. فإذا تأخرت ولادتك، يمكنك عادةً الاستمرار في الانتظار أو مناقشة طرق تحفيز المخاض مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، من الشائع جداً أن تتأخر النساء الحوامل عن موعد ولادتهن. في الواقع، تلد حوالي 5% فقط من النساء في الموعد المحدد تماماً. يُولد معظم الأطفال بين الأسبوع 37 والأسبوع 41 من الحمل، ولكن عادةً في غضون أسبوع واحد من الموعد المتوقع للولادة. تميل التوائم والثلاثة إلى الولادة مبكراً، تقول هدى: "عرض عليّ الطبيب بعض الإستراتيجيات لمساعدتي على تأخر موعد الولادة حيث قال لي:

خططي لشيء ما في كل يوم حتى لا تجلسي في المنزل

ابقي مشغولة، أي خططي لشيء ما في كل يوم حتى لا تجلسي في المنزل منتظرةً حدوث شيء ما. اخرجي من المنزل ولكن لا تبتعدي كثيراً! احملي هاتفك المحمول معك دائماً.

حضّري وجبات الطعام للتجميد. بمجرد ولادة طفلك، سوف تكونين سعيدة بتلك الأوقات التي يمكنك فيها أخذ شيء ما من الفريزر وإعادة تسخينه بدلاً من الاضطرار إلى التسوق والطهي.

أخبري أصدقاءك وعائلتك بأنك ستتواصلين معهم عندما يحدث شيء ما. فهم متحمسون أيضاً، لكن المكالمات اليومية قد تكون محبطةً عندما تكونين أنت نفسك محبطة.

احصلي على قسط إضافي من الراحة. خذي قيلولة أثناء النهار إذا كنت تجدين صعوبةً في النوم ليلاً. حتى الجلوس بشكل مريح سيساعدك على بناء مخزون الطاقة لديك للولادة.

إذا كنت تشعرين بالقلق، اتصلي بطبيبك العام أو قابلتك.

مخاطر تجاوز موعد ولادتك

مخاطر تجاوز موعد ولادتك



وافقني الأطباء والقابلات على أن تأخري بضعة أيام عن موعد ولادتي ما دام كل شيء يبدو على ما يرام، ليس مشكلة وأنهم يسمحون بالتأخر لمدة تصل إلى أسبوعين. ولكن بعد مرور 42 أسبوعاً، حذروني من تعرّض صحة الطفل للخطر. حيث يموت عدد قليل جداً من الأطفال بشكل غير متوقع إذا ظلوا في الرحم بعد مرور 42 أسبوعاً من الحمل، تعلّق هدى: "من غير الواضح سبب ارتفاع مخاطر وفاة الطفل مع مرور الأسابيع. قد يكون الأمر متعلقاً بعدم عمل المشيمة بالشكل المطلوب. إذا كان الأمر كذلك، فقد يقل إمداد طفلك بالأكسجين والعناصر الغذائية، كما أخبرني الطبيب".

خيارات أخبرني بها الطبيب لو تأخر حملي

عندما ذهبت هدى إلى موعد الكشف في الأسبوع الحادي والأربعين، قام طبيبها بما يلي:

تأكد من موعد ولادتها عن طريق التأكد من موعد آخر دورة شهرية لها.

قام بإجراء فحص ضغط الدم واختبار البول بحثاً عن البروتين.

فحص معدتها للتحقق من وضع وحجم الطفل.

قام بفحص رحمها لمعرفة ما إذا كان عنق الرحم جاهزاً للولادة.

تتابع هدى: "ناقش معي الطبيب الخيارات المتاحة وقال إنه يمكنني:

الاستمرار في انتظار حدوث المخاض بشكل طبيعي وهو يراقب وضعي كل 3 إلى 4 أيام - وقد يتضمن ذلك استماع أخصائي الرعاية الصحية إلى نبضات قلب الطفل أو إجراء الموجات فوق الصوتية للتحقق من حركاته وإلقاء نظرة على مستويات السائل الأمنيوسي في الرحم، وخيرني بين هذا أو أن يتم تحفيز المخاض لدي. (أو إجراء عملية قيصرية) إذا كان قلقاً بشأن صحتي وصحة الطفل، من خطر عدم قدرة المشيمة على دعم حياة الطفل أو انفجرت مياهي ولكن لم تحدث أي انقباضات، ولكن الحمد لله لم ألجأ لهذه الخيارات، لكنه وضعني في الحالة من باب الاحتياط".

ماذا يعني تحفيز الطفل؟

راودني هذا السؤال، وقد أخبرني الطبيب أن كلمة "تحريض المخاض" تعني اتخاذ خطوات لتشجيع المخاض على البدء. وعادةً ما يقوم به طبيب التوليد نفسه أو طبيب عام لديه مؤهلات في التوليد) تحريض المخاض بعد 41 أسبوعاً، ولكن التوقيت يعتمد على صحتي وسياسة الطبيب (أو المستشفى). حيث تسمح بعض السياسات بتحريض المخاض في الفترة ما بين 7 إلى 10 أيام بعد تاريخ الولادة المتوقع. وتسمح سياسات أخرى بفترة تصل إلى أسبوعين. وتختلف السياسات لأنه لا يوجد دليل علمي حول الوقت المثالي لتحريض المخاض.

ما الإجراءات الطبية لتحفيز الولادة

ما الإجراءات الطبية لتحفيز الولادة



هذه المعلومات التفصيلية، أحبت هدى التعرف إليها، وقد عرفت أنها ستكون شريكة في هذا القرار، تتابع قائلة: "إذا قررت أنت وقابلتك أو طبيبك تحفيز المخاض، فستبدأ العملية بفحص الطبيب أو القابلة لعنق الرحم لمعرفة ما إذا كان جاهزاً للولادة. قد يكون هذا الفحص غير مريح بعض الشيء، لكنه لن يستغرق سوى بضع دقائق. وبناءً على الفحص، سوف يستخدم طبيبك أو قابلتك إحدى الطرق التالية لتحفيز المخاض: