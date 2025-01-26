شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طرق الطهى المناسبة للخضراوات للحصول على أكبر فائدة والان مع تفاصيل الخبر

الخضراوات هي المصدر الرئيسي في الهرم الغذائي للفيتامينات والمعادن والألياف، وسبب التخلص من الشعور بالجوع الدائم، ومعها تشعر بالامتلاء لفترات طويلة، فضلا عن أنها تعمل على إمداد الجسم بالكثير من العناصر التي تجنبه الإصابة بالأمراض، وتعزز من مناعته، وقوة جسمه.

الخضراوات النيئة مقابل المطهية

وفقا لتقرير نشر في موقع تايم أوف إنديا، فإن الخضراوات النيئة تحتوى على كم هائل من العناصر والفيتامينات والتي من بينها البوتاسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامينات ب المختلفة والمركبة كذلك، وكلها يمكن أن تقل مستوياتها عند طهيها طهيا جيدا.

بعض العناصر التي يتم فقدانها عند طهى وغلى الخضروات بدرجة حرارة عالية، مثل الكلورفيل الهام والضرورى للجسم، فيتامين سى، والسكريات الصحية، فضلا عن استنزاف مستويات البروتين.

وأوضح التقرير أن غلى الخضراوات في المياه، أو الصلصة، أو قليها، كلها طرق غير صحية، وأن الطرق الأفضل صحة هي الطهى على البخار أو شيها شويا خفيفا، أما النيئة تماما فتلك التي تحتوى على كم تمن العناصر غير مسبوق ولا يفقد منها شيئا، كالخضراوات الورقية كالخس والبقدونس والجرجير، وغيرها مما يمكن تناوله نيئا، إلا أنه يجب أن ينتبه من يتناول الخضراوات النيئة لفكرة اضطرابات الجهاز الهضمى المختلفة، من عسر هضمى وصعوبات في الهضم وكذا التسبب في التقلصات والغازات.

فوائد الخضروات

أيا كانت طريقة طهى الخضراوات فإنها مصدر هام للفوائد والعناصر التالية:

- تحسين من الهضم وعملية الإخراج.

- تحسن الألياف من القدرة على الشبع لفترات طويلة.

- إنقاص الوزن ونجاح أنظمة الدايت.

- الإمداد بالفيتامينات، والعناصر والكالسيوم والبوتاسيوم، ونسب البروتين المطلوبة.

- تمد الجسم بالمياه والترطيب.