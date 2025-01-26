6 علاجات منزلية لخفض مستويات الكوليسترول السيئ

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يستخدم الجسم الكوليسترول، المادة الدهنية الشمعية، بشكل أساسي لإنتاج هرمونات جديدة وبناء الخلايا، ومع ذلك، فإن زيادة الكوليسترول في الدم يمكن أن تسبب أمراضًا قلبية خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وفقا لموقع healthsite في حين أن هناك الكثير من الأدوية المتاحة للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم (LDL) في الجسم، يمكن لبعض الأعشاب التحكم فى نسبة الكوليسترول بالجسم.

6 علاجات منزلية لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعةالثوم

يُعرف الثوم بفوائده الصحية العديدة، وخاصة في خفض مستويات الكوليسترول، يساعد الأليسين، وهو مركب موجود في الثوم، على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، يمكن أن يكون تناول الثوم النيئ أو دمجه في وجباتك طريقة فعالة للاستفادة من خصائصه الخافضة للكوليسترول.

الكركم

يحتوي الكركم، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم التوابل الذهبية، على الكركمين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، يساعد الكركمين على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول، يمكن أن يكون إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي، سواء في الكاري أو كمكمل غذائي، علاجًا بسيطًا وفعالًا لإدارة ارتفاع الكوليسترول

بذور الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، يساعد نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في الصباح فى يخفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير، هذا العلاج ليس فعالاً فحسب، بل إنه سهل أيضًا دمجه في روتينك اليومي.

الزنجبيل

الزنجبيل هو عشب قوي آخر يساعد في الهضم وله خصائص تخفض الكوليسترول، يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق منع أكسدة الكوليسترول السيئ، إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي، سواء في الشاي أو كتوابل في الطهي، يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب.

الشاي الأخضر في الصباح

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يحسن صحة القلب ويعزز عملية التمثيل الغذائي، يساعد استبدال المشروبات السكرية بالشاي الأخضر أن يكون تغييرًا بسيطًا وفعالًا في نمط الحياة لإدارة الكوليسترول.

بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي من المعروف أنها تخفض مستويات الكوليسترول، كما أنها تحتوي على الليجنين والألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في صحة القلب، إضافة بذور الكتان المطحونة إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان يمكن أن يوفر دفعة غذائية لنظامك الغذائي مع المساعدة في التحكم في الكوليسترول.