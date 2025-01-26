شكرا لقرائتكم خبر عن المشى السريع أم لفترة أطول.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

في حين أن المشي السريع يعد من أفضل الطرق لفقدان الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية والبقاء بصحة جيدة، فمن الأفضل أيضًا معرفة ما إذا كان المشي لفترة أطول أو بوتيرة أسرع يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك، ووفقًا للخبراء، فإن المشي يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي وصحة القلب والمناعة ويحافظ على مفاصلك بصحة جيدة، بحسب موقع تايمز ناو.

هل يجب عليك المشي بسرعة أو لمدة أطول؟

إن النشاط البدني، مثل المشي، مهم للغاية للتحكم في الوزن لأنه يساعدك على حرق السعرات الحرارية. ويقول الخبراء إن إضافة 30 دقيقة من المشي السريع إلى عاداتك اليومية يمكن أن يساعدك على حرق حوالي 150 سعرة حرارية إضافية يوميًا. وبالتالي، كلما زاد عدد مرات المشي وزادت سرعة المشي، كلما زادت احتمالية حرق السعرات الحرارية.



المشي السريع هو نشاط بدني متوسط الشدة يتضمن المشي بسرعة أكبر من المشي العادي. ويقول الخبراء إنه نشاط هوائي وتدريب للقوة. ويساعدك على التعرق ورفع معدل ضربات قلبك إلى الحد الذي يجعلك قادرًا على التحدث ولكن لا يمكنك الغناء. وبصرف النظر عن فقدان الوزن، فإن المشي السريع يساعد أيضًا في:

تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم والكوليسترول

يرتبط المشي بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما أنه يعزز صحة الخلايا البطانية ووظيفتها.

يخفض مستويات السكر في الدم

إن المشي لمسافة قصيرة ولكن بسرعة، خاصة بعد تناول الطعام، يساعد على خفض نسبة السكر في الدم. فكر في المشي لمسافة قصيرة عندما تبحث عن استراحة سريعة من العمل أو الأنشطة الأخرى التي تتطلب الجلوس، مثل الجلوس. يمكن أن يساعدك القيام بذلك على ممارسة التمارين الرياضية في يومك دون الحاجة إلى تخصيص فترات كبيرة من الوقت.

يعزز المناعة

كما أن المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والعديد من الأمراض الأخرى. حاول المشي يوميًا للاستمتاع بهذه الفوائد.

تعزيز الطاقة

المشي عندما تكون متعبًا يعد وسيلة فعالة لتعزيز مستويات الطاقة والتغلب على التعب. يزيد المشي من تدفق الأكسجين عبر الجسم ويزيد أيضًا من مستويات الأدرينالين والنورادرينالين - الهرمونات المشاركة في تنظيم الجهاز العصبي المركزي.

يخفف من آلام المفاصل

يساعد المشي على حماية المفاصل، بما في ذلك الركبتين، لأنه يساعد على تليين وتقوية العضلات التي تدعم المفاصل. كما يفيد المشي الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بسبب قدرته على تخفيف آلام المفاصل وتيبسها.

كما أنه يعمل على تثبيت مفاصلك وحمايتها من المزيد من الضرر.

كيفية البقاء آمنًا أثناء المشي؟

ولضمان سلامتك أثناء المشي، اتبع النصائح التالية:

-المشي في المناطق المخصصة للمشاة وتأكد دائمًا من التواجد بالقرب من المناطق ذات الإضاءة الجيدة

-ارتدِ أحذية متينة ذات دعم جيد للقدم

-ارتدِ ملابس فضفاضة ومريحة

-اشرب الكثير من الماء قبل وبعد المشي للبقاء رطبًا

-ضع واقيًا من الشمس لمنع حروق الشمس