شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير شائعة لسرطان المعدة.. منها التعب الشديد والان مع تفاصيل الخبر

سرطان المعدة من المشكلات المرضية الحادة، تلك التي تنذر مبكرا بالكثير من العلامات والأعراض، هكذا ما أكده تقرير نشر في موقع mdanderson موضحا أن أوجاع البطن وآلامه ونوبات الألم الحاد ليست أعراض كافية للكشف عن الإصابة بمشكلات المعدة وسرطانها.

علامات سرطان المعدة

هناك الكثير من العلامات التي قد تنذر بالإصابة بسرطان المعدة، وهو ما أوضحه التقرير كالتالى:

أوجاع بطن متكررة

أوجاع بطن متكررة وشائعة، آلام غريبة وشديدة التأثير تصل حد الصعود إلى الصدر والقلب أيضا.

حرقة بالمعدة شديدة

بعض أنواع السرطان في المعدة، يعانى خلالها المريض من حرقة ووجع شديد بالمعدة، هذه الحرقة لا تزول ولا يمكن التخلص منها، وكأن شيئا حارقا يمكث في الأمعاء.

الوهن الشديد

التعب العام وقلة الهمة من العلامات التي توضح الإصابة بمشكلة ما في الجسم والأمعاء، فبعض الأورام تسبب التعب العام الشديد والخمول الحاد الملحوظ

نوبات شديدة ومتكررة من الجوع

نوبات شديدة ومتكررة من الجوع الحاد من العلامات غير الشائعة لسرطان المعدة، هذا ما أكده التقرير موضحا أن تلك النوبات قد تحدث في أوقات غيربة وبشكل واضح.

الكشف المبكر عن سرطان المعدة

الكشف المبكر عن سرطان المعدة من أهم الإجراءات التى تقى من الإصابة بهذا النوع من السرطانات ، فضلا عن منع تفاقم المرض وانتشار الورم، كذلك قرار الجراحة لإزالة الورم سواء بالعلاج الجراحى أو غيره يتحكم فيه بشكل كبير الكشف المبكر عن الأعراض.