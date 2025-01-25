في أي عمر يمكن ترك طفلك بمفرده في المنزل؟ حلول عملية تناسبك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 08:54 صباحاً - قد تكون هناك أوقات يضطر فيها الآباء إلى ترك أطفالهم بمفردهم في المنزل، إلا أن ذلك قد يكون مصدر قلق للآباء، خاصة عند ترك أطفالهم للمرة الأولى من دون مراقبة، لذلك يجب القيام بالاستعداد والتخطيط المناسب؛ لأن بقاء الطفل في المنزل بمفرده يمكن أن يكون أيضاً تجربة إيجابية للأطفال، مما يمنحهم شعوراً بالثقة بالنفس والاستقلال. إليكِ، وفقاً لموقع Raising Children، في أي عمر يمكن ترك الأطفال بمفردهم في المنزل، وما يجب على الآباء الانتباه إليه.

في أي عمر يمكن ترك الأطفال بمفردهم في المنزل؟

ترك الأطفال الأقل من سن 10 سنوات بمفردهم ليست فكرة جيدة - الصورة من موقع Freepik

يعتمد العمر الذي يمكن فيه ترك الأطفال بمفردهم في المنزل على شعور الوالدين بمدى استعداد الطفل نفسياً وذهنياً لتحمّل هذه المسؤولية الكبيرة.

إن ترك الأطفال الأقل من سن 10 سنوات بمفردهم في المنزل ليست فكرة جيدة، وفي المقابل قد يختلف كل طفل عن الآخر؛ فقد لا يتمتع بعض الأطفال في هذا العمر بالنضج والمهارات اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ إذا كانوا بمفردهم. ويعد من الأفضل ترك الأطفال بمفردهم في المنزل على الأقل بعد بلوغ عمر 10 سنوات أو أكثر.

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أمور يجب على الآباء مراعاتها

عمر الطفل

يمكن أن يكون معظم الأطفال ناضجين بما يكفي ليتمكنوا من البقاء بمفردهم بشكل منتظم، حتى يبلغوا حوالي 10 أو 11 عاماً. وفي المقابل، قد يترك بعض الآباء أطفالهم بدءاً من عمر 8 أو 9 سنوات في المنزل بمفردهم لمدة نصف ساعة أو أكثر، بين الحين والآخر.

اتخاذ القرارات

يجب أن يكون الطفل قادراً على اتخاذ قراراته بنفسه، والتفكير بوضوح، فعلى سبيل المثال إذا كانت رائحة الحليب حامضة أو متخثرة عند سكبه، فهل سيستمر الطفل في تناوله؟ وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بسيطاً، فإنه مهمٌ جداً إذا كنتِ تفكرين في ترك طفلك بمفرده في المنزل؛ أن يكون قادراً على التفكير جيداً قبل التصرف، ويعد هذا مهماً بشكل خاص للأطفال المراهقين، الذين قد يميلون إلى محاولة مغادرة المنزل عندما يُتركون بمفردهم.

اهتمامات وأنشطة الطفل

يمكن للأطفال البقاء مشغولين من دون الاعتماد على التلفاز أو ألعاب الفيديو، واستغلال وقتهم بشكل إبداعي؛ من خلال بعض الأنشطة، مثل القراءة والرسم والموسيقى وأداء الواجبات المنزلية واللعب بالألعاب.

اتباع قواعد السلامة

أخبري طفلك بعدم فتح الباب للغرباء - الصورة من موقع AdobeStock

هل يستطيع الطفل أن يتذكر ويتبع قواعد السلامة المهمة؟ فعلى سبيل المثال؛ هل يمكنه إخبارك كيف سيستجيب لحريق أو تسرب غاز أو أي حالة طوارئ أخرى؟

يجب أن يكون الطفل قادراً على اتباع قواعد أخرى؛ مثل عدم فتح الباب، أو إخبار أي شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف أنه بمفرده في المنزل.

إعداد الأطفال عندما يُتركون بمفردهم

عندما تقررين أن طفلك مستعد لتركه في المنزل بمفرده، إليكِ بعض النصائح التي يمكنك اتخاذها كخطوة تحضيرية:

عمل جدول زمني

يمكنك أن تطلبي من طفلك الاتصال مباشرة بعد المدرسة، أو تحديد وقت تتصلين فيه بالمنزل؛ لتسأليه عن أحواله، وقومي بإعداد قائمة بأرقام هواتف الأصدقاء المقربين الذين يمكن لطفلك الاتصال بهم عندما يحتاجون إلى المساعدة.

وضع القواعد

ضعي قواعد خاصة عندما تتركين الطفل بمفرده في المنزل، وتأكدي من أن طفلك يعرفها ويفهمها:

عدم دعوة الأصدقاء عندما لا يكون الأهل في المنزل.

بعض الغرف في المنزل لا ينبغي دخولها، خاصة عند وجود الأصدقاء.

وقت مشاهدة التلفاز ونوع البرامج.

قواعد حول وقت الشاشة، بما في ذلك استخدام أجهزة الكمبيوتر.

عدم فتح الباب للغرباء.

يجب دائماً الرد على الهاتف.

عدم إخبار طفلك لأحد بأنه في المنزل بمفرده.

تخزين الإمدادات في المنزل

عندما تريدين ترك طفلك بمفرده في المنزل؛ تأكدي من أن لديك إمدادات كافية من الضروريات اليومية ومعدات الطوارئ.

على سبيل المثال، قومي بتوفير الأطعمة الصحية للوجبات الخفيفة في المطبخ، وتأكدي أيضاً من وجود أدوية يحتاج طفلك إلى تناولها بالجرعة الصحيحة.

كما تحتاج الأمهات أيضاً إلى توفير مصباح يدوي في حالة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.

تضمين قائمة بأرقام الهواتف المهمة، بما في ذلك أرقام هواتف الأجداد، والأصدقاء المقربين، وأفراد الأسرة، بالإضافة إلى الأطباء والشرطة ورجال الإطفاء، الذين قد يحتاجهم طفلك في حالة الطوارئ.

التأكد من أن المنزل في حالة آمنة

بجانب اتباع القواعد السابقة، احتفظي بأي شيء يمكن أن يشكّل خطراً على الصحة أو السلامة خارج المنزل. تتضمن بعض العناصر التي يجب تخزينها في مكان لا يستطيع الأطفال الوصول إليها ما يلي:

الأدوية، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تسبب مشاكل إذا تم تناولها بشكل مفرط، مثل أدوية السعال وغيرها.

مفاتيح السيارة.

الأدوات الحادة الأخرى.

القيام ببعض التدريبات أولاً

قبل أن تتركي طفلك بمفرده في المنزل، حاولي القيام بتدريبه أولاً، ودعي الطفل يبقى في المنزل بمفرده، لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة، ويجب أن تبقي على اتصال به بانتظام.

لا تنسي أيضاً أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون رفاقاً رائعين للأطفال عندما يكونون بمفردهم في المنزل، ويشعر العديد من الأطفال بأمان أكبر مع الحيوانات الأليفة من حولهم.

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