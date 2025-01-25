كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 08:54 صباحاً - يصاب الاطفال خاصة في مرحلة الرضاعة بحالة من احتفان وانسداد الأنف ويتعرضون لأعراض الرشح التي تشمل الاحتقان أي أن الأنف يكون مسدودًا ويكون التنفس صعبًا بالنسبة لهم مما يجعلهم يصابون بمشاكل وصعوبات في الرضاعة ويبدأون في البكاء والعصبية التي تصل إلى حد الركل بالقدمين للمحيطين بهم وكل من يحاول أن يقدم لهم المساعدة.

يعرف شفاط الأنف بأنه عبارة عن أنبوب صغير يتصل بقربة صغيرة أيضًا مليئة بالهواء وتعمل عمل المضخة، ويستخدم هذا الشفاط لشفط المخاط من داخل أنف الطفل خاصة الرضيع المصاب بانسداد الأنف وما يعرف بالزكام لمساعدة الطفل على التنفس بطريقة طبيعيَّة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داوود حيث أشار إلى أضرار استخدام شفاطة الأنف للأطفال بكثرة وضوابط استخدامها وكيفية الوقاية من انسداد أنف الرضيع واحتقانه بطرق أخرى في الآتي:

لماذا يصاب الرضيع بانسداد واحتقان الأنف؟

أنف الرضيع

لاحظي أن الأمراض التنفسية التي تختص بالجهاز التنفسي العلوي تسجل أعلى نسب الإصابة عند الأطفال خصوصًا في سن الرضاعة وحيث يمتاز الأنف لديهم بضيق طبيعي في الممرات التنفسية وخاصة الأطفال الخدج، كما أن الأطفال الذين يكونون حديثي الولادة لا تعمل الرئتان لديهم بكفاءة عالية مما يجعل التنفس لديهم لا يحدث بالطريقة الطبيعية مثل الإنسان البالغ مثلًا.

اعلمي أن انسداد الأنف عند الأطفال والرضع يحدث عندما تتراكم الإفرازات المخاطية التي تتزايد بفعل حدوث عدوى في المجاري التنفسية، وهذه الطريقة تعد وسيلة دفاعية من الجسم لمهاجمة أي عدوى غريبة تدخل إلى الجسم من خلال فتحات الوجه، ومنها المجاري التنفسية في الفم والأنف، سواء كانت هذه العدوى عبارة عن فيروسات أو ملوثات هوائية أو قد يكون ذلك بسبب تورم الأنسجة المخاطية المبطنة للأنف، وعندما يحدث انسداد الأنف لدى الرضيع خصوصًا بهذه الإفرازات المخاطية المتراكمة والتي يصبح سمكها أكثر سماكه فهي تصيبه بصعوبة التنفس؛ حيث يلاحظ أن معدل التنفس عند الأطفال الذين يصابون بانسداد الأنف يكون أسرع من الأطفال غير المرضى و يتسبب انسداد الأنف بتهيج وبكاء الطفل أثناء عملية الرضاعة بنوعيها وكذلك عند تناول الطعام.

خطوات استخدام شفاط الأنف للرضيع

قومي بتجهيز الأدوات التي يمكن أن تحتاجيها لتنظيف أنف الرضيع تحت سن ستة اشهر، حيث يكون الشفاط أكثر فعالية معه في هذه السن من المخاط المتراكم بشكل عام والتي يكون من ضمنها شفاط الأنف ومناديل نظيفة وبعض القطن المعقم وكذلك قطارة محلول ملحي أو ما يعرف بقطارة ماء البحر. ضعي طفلك على ظهره بحيث يكون على سرير أو على فراش صلب نوعًا ما؛ لكي تستطيعي التحكم فيه، وضعي بعد ذلك يدك تحت رأسه وقومي بتقطير المحلول الملحي، بحيث تضعين قطرة واحدة في كل فتحة من فتحتي الأنف برفق ودون الضغط مثلًا على رأس الطفل أو الإمساك به بقوة لكي لا يبكي. اتركي طفلك على ظهره بهذه الهيئة لمدة دقيقتين، مما يسمح بتحلل المخاط بحيث يصبح أقل لزوجة وسماكة ثم قومي باستخدام المناديل الناعمة لمسح أي سائل يتسرب من أنف الطفل. ابدأي بالضغط على القربة الملحقة بشفاط الأنف لكي تقومي بإخراج الهواء منها ثم قومي بإدخال الشفاط برفق من طرفه الآخر في أنف الطفل وثبتيه مع تقليل الضغط على القربة لكي تبدأ بشفط وسحب المخاط. كرري هذه الخطوة من مرة إلى ثلاث مرات لكل فتحة من فتحتي الأنف وحسب تقديرك لكمية المخاط المتراكم ونسبة الانسداد وبعد الانتهاء من التنظيف قومي بغسل الشفاط جيدًا وتعقيمه وتجفيفه.

طرق أخرى لإزالة الاحتقان في أنف الرضيع

بخاخ أنف للرضيع

قومي باستخدام القطرات التي تحتوي على محلول ملحي لتنظيف أنف الطفل ولكن حسب وصفة الطبيب ودون إسراف وحيث تساعد القطارات الملحية والتي لا تحتوي على أي مادة كيميائية أو مستحضرات دوائية على فتح أنف الطفل دون أي مضاعفات قد تحدث ويجب أن يكون ذلك حسب وصفة طبية.

طبقي استخدام فوطة مبللة بالماء الدافئ لكي تقومي بمسح وجه طفلك وركزي عملية المسح على منطقة الفم والأنف، وذلك عدة مرات في اليوم ويجب أن تحافظي على هذه المنطقة دافئة فلا تمسحي وجه الطفل بفوطة مبلة بماء دافىء ثم تقومين بتعريضها للهواء البارد.

قدمي لطفلك المصاب باحتقان وانسداد الأنف الشوربة اللينة والدافئة وخاصة التي تعد بمرق الدجاج، حيث تسهم بشكل كبير في ترطيب أنفه وفتحه إضافة لما يحتويه مرق الدجاج من كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز مناعة الطفل وتساعده في التشافي سريعًا.

اهتمي بترطيب غرفة الطفل وذلك عن طريق استخدام جهاز الترطيب الخاص الذي يطلق رذاذًا، كما أن المحافظة على هواء الغرفة النقي والبعد عن تعريض الطفل للتدخين السلبي يسهم كثيرًا في عدم إصابته بالاحتقان وانتهاء الإصابة بالرشح في وقت أسرع.

جربي أن تستخدمي التبخيرة المنزلية، عن طريق تسخين بعض الأعشاب وقيام الطفل بالتعرض للبخار المتصاعد منها، مثل زهرة البابونج وأوراق الجوافة وغيرها، حيث أن الطفل الأكبر سنًا ينجح في تطبيق هذه الخطوة الفعالة عند تغطية رأسه بمنشفة؛ لكي نسمح بدخول أكبر كمية من البخار المتصاعد إلى مجاريه التنفسية.

أضرار تكرار استخدام شفاط الأنف للرضيع

صعوبة التنفس عند الرضيع

لاحظي أنك يجب أن تعرفي عدد المرات المسموح بها أن تستخدمي شفاط الأنف لتنظيف أنف الطفل يوميًا وحيث يوصى أطباء الأطفال بعدم استخدام الشفاط مع القطرات الملحية أكثر من ثلاث مرات يوميًا وحيث يؤدي الإسراف في استخدامها إلى نتائج عكسية منها إصابة أنف الطفل بالتهيج وقد يتحسس من الأنبوب ومادته، وكذلك قد يؤدي لإصابة أنف الطفل من الداخل بالجفاف خاصة في حال استخدام شفاط الأنف لأكثر من أربعة أيام متتالية.

انتبهي إلى أن خطوة استخدام شفاط الأنف للرضيع يجب أن تكون في وقت محدد، فلا يفضل أن تستخدميها بعد عملية الرضاعة الطبيعية للرضيع مباشرة، أو بعد أن يقدم له الطعام الخارجي؛ لأنه في أحيان كثيرة يتسبب ذلك في تقيؤ الطفل، وهذه ظاهرة معروفة عند الرضع عند القيام بتنظيف أنوفهم.

اعلمي أن تكرار استخدام شفاط الأنف للطفل لا يعوده على تنظيف أنفه بنفسه، حيث أن الطفل بالتدريج يجب أن يتعلم طريقة التخلص من المخاط وعدم الاعتماد على الأم في تنظيف أنفه، وفي بعض الأحيان وعند الأطفال الكبار فعملية تنظيف الأنف بالشفاط قد تؤدي لحدوث نزف في الأنف.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.