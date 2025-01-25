كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 08:54 صباحاً - من المعروف أن هناك أعراضًا صحية تصيب الحامل خلال الحمل، ومن بينها مثلًا حدوث الوحام أي القيء والميل إلى الغثيان وخاصة في شهور الحمل الأولى، ولكن قد تصاب الحامل بأعراض غير متوقعة تخص حاسة البصر لديها، فقد تشتكي بعض النساء الحوامل من حدوث زغللة في العينين، أي اضطراب وتشوش الرؤية.

على الحامل الاهتمام بأي عرض مرضي يصيب حاسة البصر لديها وخاصة تشوش الرؤية والزغللة في العينين، وأن تعرف طريقة التعامل معها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة رجاء عبد العظيم، حيث أشارت إلى ما هي أسباب حدوث زغللة العين عند الحامل وطرق العلاج ونصائح للوقاية منها وأعراض مرضية أيضًا تصيب العين ومدى خطرها في الآتي:

معلومات عامة عن زغللة العين أثناء الحمل

حامل مصابة بمشكلة في العين



اعلمي أن حدوث زغللة في العين هي حالة طبيعية تصيب بعض الحوامل حول العالم وذلك بنسبة 15% من النساء الحوامل، وهي حالة طبيعية يجب ألا تستدعي القلق مثلها مثل أعراض أخرى طبيعية، ونتيجة لأسباب فسيولوجية تبدأ في مرحلة معينة من الحمل وتنتهي مثلًا في مرحلة أخرى، ولكن قد يحدث معها مضاعفات تستدعي زيارة الطبيب وطلب المشورة، ولكن المهم أن أي مشكلة تحدث في البصر هي مشكلة عابرة مثل المشاكل التي تحدث في أجزاء أخرى من الجسم نتيجة لمرور فترة الحمل به بأثلاثها الثلاثة حسب تقسيم الأطباء، وهي مرحلة تغيرات ولكن بعضها قد يستمر إلى ما بعد انتهائها.

أسباب حدوث زغللة العين خلال الحمل

ثبوت الحمل

اعلمي أن حدوث الزغللة في العينين خلال الحمل يحدث في الثلث الأول من الحمل، ويعد حدوث الزغللة والتشوش من ضمن أعراض الحمل الأولية، حيث يحدث أن تصاب العين بما يعرف بجفاف العين، وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل، وحيث أن الزيادة في مستوى هرمون البروجسترون يؤدي إلى حدوث ليونة في أنسجة قرنية العين مما يجعلها في حالة من الطراوة التي تؤدي إلى زغللة العينين، إضافة لحدوث جفاف في العين أيضًا ضمن تغيرات الحمل مما يتسبب بزغللة العين، حيث أن الجفاف يؤدي إلى تقليل إفراز الدموع، والشعور بالرغبة في الحكة، وحدوث التهيج في أنسجة العين ويسهم تقليل استخدام العدسات اللاصقة في تقليل هذه الحالة بشكل كبير، حيث أن العدسات اللاصقة بشكل عام تؤدي لحدوث التهيج في العين.

توقعي أن تؤدي الإصابة بما يعرف ما قبل حدوث تسمم الحمل أو ما يعرف بمقدمات الارتعاج إلى الإصابة بحساسية العين للضوء، وكذلك ظهور أعراض أخرى تخص الرؤية، مثل رؤية هالات حول الأضواء والتعرض إلى حالة من الفقدان المؤقت للرؤية.

توقعي أنه في حال إصابتك بما يعرف بسكري الحمل، وهو من الحالات الشائعة عند الحوامل في منتصف مرحلة الحمل، مما يؤدي إلى حدوث تغيرات في القرنية، ويمكن أن يؤدي أي تغير في القرنية إلى حدوث تلف في شبكية العين، لذا يجب على الحامل مراقبة مستويات السكر من خلال الفحوصات؛ وذلك لأن سكري الحمل سوف يؤثر على البصر ويؤدي لحالة التشوش والزغللة في العينين.

لاحظي أن هناك الكثير من الحوامل اللواتي يصبن بالدوخة والدوار خلال الحمل، ولعدة اسباب بعضها يكون طبيعيًا وبعضها يكون لأسباب مرضية ولذلك يجب أن تعرف الحامل متى تكون الدوخة أثناء الحمل خطيرة؟ وتتوجه للطبيب وحيث أن نوبات الدوخة التي ترافق حركات مفاجئة تقوم بها الحامل مثل الوقوف فجأة وتغيير الحالة مثلًا من الجلوس إلى الوقوف يؤدي لحدوث زغللة في عينيها

اعلمي أن ظاهرة احتباس السوائل في جسم الحامل وهي ظاهرة طبيعية وتكون أيضًا بسبب التغيرات الهرمونية المرافقة للحمل تؤدي إلى حدوث زغللة العينين كحالة شائعة، حيث يؤدي احتباس السوائل في جسم الحامل إلى تغيير في شكل القرنية وزيادة سمكها، ويؤدي احتباس السوائل أيضًا إلى زيادة ضغط السوائل داخل العينين بحيث تنتفخ الأنسجة حولهما وتتورم مسببة ضبابية وتشوش الرؤية، وقد بينت الدراسات أن هذه الحالة تختفي مع الولادة وبدء الأم بالرضاعة الطبيعية.

أعراض زغللة العين أثناء الحمل

توقعي أن تصابي بعدم وضوح الرؤية بشكل متكرر وذلك في ثلثين من أثلاث الحمل الثلاثة، وقد تتساءلين هل يمكن أن يؤثر الحمل على رؤية الحامل؟ ولذلك فاعلمي أنه من الطبيعي أن يحدث لديك تشوش بالرؤية وزغللة مصحوبة بالشعور بالدوار والرغبة بالقيء والشعور بالغثيان في أي مرحلة سواء مع بداية الحمل أو في الثلث الثاني أو مع قرب الولادة.

لاحظي أنك إذا كنت تستخدمين النظارة الطبية لأسباب معينة تخص حاسة البصر قبل حدوث الحمل، فمن الطبيعي أن تصابي بحالة من تغير نسبة الرؤية بنسبة 14%، حيث أظهرت الدراسات هذه الحقيقة وهي تكون بشكل مؤقت وسوف تستعيدين حالتك الطبيعية بعد الولادة.

نصائح للتعامل مع زغللة العين خلال الحمل

اهتمي بأن تستخدمي قطرات العين المناسبة والتي تعمل على تقليل الإصابة بجفاف العين وذلك خلال الحمل ابتداء من شهوره الأولى.

توقفي عن استخدامك للعدسات اللاصقة والتي تسبب تهيج العين في الحالات العادية وتزيد الأمر سوءًا في حالة الحمل.

امتنعي عن الحصول على وصفات طبية بخصوص مشاكل البصر لديك دون أن يكون ذلك عن طريق الطبيب المختص بالعيون، حيث أن بعض النساء اللواتي لديهن مشاكل مسبقة في النظر يقمن بتطبيق وصفات على مسؤوليتهن الشخصية.

اهتمي بالحصول على قسط من الراحة للعين والابتعاد عن الشاشات مثل الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي وغيرها من التصرفات الخاطئة التي تعمل على إجهاد العين.

متى يجب زيارة الطبيب في حال حدوث زغللة العين أثناء الحمل؟

فحص نظر الحامل

توجهي إلى الطبيب واطلبي المشورة منه في حال حدوث أعراض غير طبيعية بالنسبة لحاسة البصر لديك، مثل حدوث حالة من الرؤية المزدوجة أو الرؤية الضبابية.

تابعي مع طبيب العيون واهتمي بأن تخضعي لفحص شامل لعينيك في حال أصبح لديك حساسية للضوء، علمًا أن حساسية الضوء قد تكون من علامات الحمل من العين بحيث لا تستطيعين فتح عينيك إلا في الأجواء المعتمة، ولكن يكون الأمر مقلقًا في حال استمرار الحالة، وكذلك في حال حدوث فقدان مؤقت للبصر مهما كانت مدته قصيرة.

اهتمي بالمتابعة مع الطبيب في حال ظهور حالات ترتبط بحاسة البصر، مثل ظهورالبقع أمام العينين، وكذلك في حال ظهور ضوء أو وميض مفاجئ امام مجال الرؤية، وفي حال ظهر لديك احمرار مع ألم في العينين او عين واحدة، ويستدعي مراجعة الطبيب في حال حدوث تورم وانتفاخ حول احدى العينين او كلتيهما.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.