شكرا لقرائتكم خبر عن الألم الحاد والمزمن.. كيف تكتشف السبب وتتجنب المضاعفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

الألم الحاد والمزمن أحد أهم أنواع الألم التي تصيب البعض، هذا النوع من الألم له الكثير من الأسباب وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، فمن أكثر المسببات لهذا الألم المزمن الحاد:

أسباب الألم المزمن

قد يبدأ الألم المزمن الحاد بدون سبب مرضي معين ومع الوقت يتم اكتشاف المسبب له.

الألم المزمن والحاد من الحالات الشديدة المراهقة المزعجة التي قد تؤثر على الحالة الذهنية والبدنية والنفسيه للمريض وقد يسبب الكثير من المضاعفات مثل:

الإصابة بالعدوى بمشكلات في الصحة العقلية.

الإصابة بالاكتئاب.

الإصابة بالقلق.

تلف الأنسجة الحاد.

تلف الأعصاب الحاد.

الشعور بالخوف الشديد أو الاكتئاب الشديد.

الإصابة بالألم الجسدي الناتج عن مسبب النفسي.

الإصابة بالتوتر الحاد.

الإصابة بنوبات من الألم الحادة نتيجه تناول الكثير من المسكنات التي تسكن الآلام المزمنة التي يشعر بها.

الإصابة بالأرق واضطرابات النوم الحادة.

الألم الحاد قد يسبب حالة من الاضطراب العام في الفكر والتشوش الفكري

الاستيعاب الضعيف وعدم القدرة على بذل الجهد العقلي أو النفسي أو الجسدي.

مضاعفات الألم الحاد والمزمن

ونصح التقرير بضرورة علاج مسبب الألم والبحث وراءه والعرض على المختص الذي يحدد المسبب،والبحث وراء تاريخ المريض عن الأمراض المزمنة والأمراض الوراثية وغيرها.