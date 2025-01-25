شكرا لقرائتكم خبر عن غثيان ونزيف شديد.. اعرف أضرار الإفراط فى هذا الفيتامين والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين E أو هـ هو عنصر غذائي مهم للجسم، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في منع تجلط الدم وحماية خلاياك من التلف التأكسدي ودعم وظيفة المناعة، كما أنه مفيد جدًا لبشرتك ويمنعها من التلف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ويمكن إضافة فيتامين هـ إلى النظام الغذائي عن طريق تناول البذور والمكسرات والخضروات والأطعمة المدعمة، ومع ذلك، في حالة نقصه، يوصى بآخذ المكملات الغذائية، ويمكن أن يساعد فيتامين هـ أو E في تحسين وظائف الرئة ودعم صحة الدماغ والكبد وتخفيف آلام الدورة الشهرية، وذلك وفقًا لعدة دراسات.

ومع ذلك، يُفضل الحصل على هذا الفيتامين من مصادر طبيعية مثل اللوز وبذور عباد الشمس والسبانخ والكيوي والطماطم وغيرها، ولا ينبغي البدء في تناول مكملات فيتامين هـ دون استشارة الطبيب لأن الكثير منه يمكن أن يسبب تسمم فيتامين هـ مما قد يؤدي إلى أعراض خطيرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما كمية فيتامين E الواجب تناولها يوميًا؟

ينصح الأشخاص بشكل عام بتناول حوالي 15 مليجرام من فيتامين E يوميًا، وأكبر كمية يومية تعتبر آمنة هي 1100 مليجرام يوميًا.

ما سمية فيتامين E؟

فيتامين E قابل للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الكبد والأنسجة الدهنية لفترات طويلة من الزمن، وهذا قد يجعل من الصعب على الجسم التخلص من كميات كبيرة من هذا الفيتامين، مما قد يزيد من خطر التسمم، ويحدث هذا عندما يتجاوز الشخص الجرعة الآمنة من فيتامين هـ مما يعني استهلاك أكثر من 1100 ملج في اليوم، وقد يؤدى ذلك إلى أعراض خفيفة وكذلك مميتة تتراوح من الغثيان والتعب إلى السكتة الدماغية والنزيف وضعف العضلات.

ويمكن أن تحدث سمية فيتامين هـ فقط للأشخاص الذين يتناولون جرعة زائدة من المكملات الغذائية، ومن الصعب حدوث سمية فيتامين E من خلال الإفراط في تناول الأطعمة الغنية به، فيما تزداد إمكانية حدوث سمية فيتامين هـ بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون بالفعل مضادات التخثر أو مضادات الصفائح الدموية.

أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين E: نزيف خطير

من المعروف أن تناول جرعات عالية من فيتامين E يثبط تخليق عامل التخثر المشتق من فيتامين K، مما قد يسبب نزيفًا خطيرًا مثل النزيف المعوي والنزيف داخل الجمجمة.

التفاعل مع الدواء

يمكن أن تتفاعل مكملات فيتامين E الزائدة مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم الأسبرين والوارفارين، كما يمكن أن تتداخل أيضًا مع عقار تاموكسيفين، وهو دواء يستخدم لعلاج سرطان الثدي، والسيكلوسبورين، وهو مثبط للمناعة يستخدمه مرضى زراعة الأعضاء.

ارتفاع خطر الوفاة

تقول دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية JAMA إن الإفراط في تناول فيتامين E يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطر الوفاة لأي سبب، إلا أنه لا يوجد بحث كاف حول هذا الموضوع.

وتشمل الأعراض الخفيفة لتسمم فيتامين E، الغثيان، والصداع، والإسهال، وتشنجات البطن والتعب وقد يعاني منها الأشخاص إذا تناولوا أكثر من الكمية الموصى بها، بينما قد تصل الأعراض الشديدة النزيف الشديد والسكتة الدماغية الناتجة عن النزيف، وسرطان البروستاتا من بين التأثيرات الخطيرة الناجمة عن تناول كميات كبيرة من فيتامين E.

وعلاج التسمم البسيط الناتج عن الإفراط في تناول فيتامين E، ينتهى بالتوقف عن تناول المكملات الغذائية، أما المضاعفات الأكثر خطورة الناتجة عنه قد تتطلب تدخلًا طبيًا.