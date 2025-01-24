شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفى الصحة إغلاق مستعمرة الجذام.. ما تريد معرفته عن المرض فى 5 إجابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البرتوكولات العلاجية الخاصة بـ مرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام، وأن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن تتم معالجتهم في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات، وأن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات، مضيفًا أن جميع المستعمرات على مستوى العالم قد تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معدٍ لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تمامًا خلال فترة ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

هذا المرض الجلدي، الذي طالما دارت حوله الكثير من الحقائق وأيضًا الخرافات، يوضحه تقرير مطول نشر في موقع ويب ميد الطبي المتخصص كل شىء عنه.

ما مرض الجذام وهل هو معد؟

هو ذاك المرض الذى يسبب تقرحات جلدية وتلفًا في الأعصاب في الساقين والأصابع واليدين ومناطق أخرى من الجسم، ولكنه ليس معديًا بشدة كما يعتقد البعض، بل إن العدوى منه تتطلب تعرضًا مستمرًا واختلاطًا شديدًا بالمريض به، وبالاتصال المباشر برذاذ الأنف والفم.

ما أسباب مرض الجذام

يحدث هذا المرض نتيجة بكتيريا بطيئة النمو جذامية متوغلة.

ما أعراض مرض الجذام؟

هذا المرض تظهر أعراضه مختلفة من شخص إلى آخر، ولكن أشهرها:

- مشاكل في الرؤية.

- ضعف في العضلات.

- فقدان شعر الحواجب والرموش.

- تقرحات في باطن القدم.

- الآلام والاحمرار.

- الحرقة في أماكن العدوى.

- العمى في الحالات المتقدمة.

- تشوهات اليد والقدم والأنف.

- الأصابع تصبح قصيرة.

ما علاج مرض الجذام

علاج هذا المرض هو المضادات الحيوية وخلط أكثر من مضاد حيوي في بعض الحالات، فضلاً عن بعض الأدوية المضادة للالتهابات والخاصة بآلام الأعصاب وتلفها، يلجأ الأطباء لأدوية لتثبيط جهاز المناعة لعلاج الجلد، العلاج بالمضادات يصل لفترات من ستة أشهر إلى عام، وقد تزداد إلى أكثر من ذلك.