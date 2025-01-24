شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تتأقلم كارما فى مدرستها مرة أخرى؟ الطب النفسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت قضية طالبة مدرسة التجمع كارما التى تعرضت للضرب وكسر بالأنف تحظى بالاهتمام، خاصة بعد عرض تليفزيون الخليج 365 لقاء مع الطالبة وشقيقتها ووالدها.

وخلال اللقاء قالت كارما إنها شعرت لصدمة نفسية كبيرة لتخلى أصدقائها عنها وقت المشاجرة وعدم تواجد المدرسين وقت الحادث مما جعلها لا ترغب فى العودة لتلك المدرسة مرة أخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة تقى شرف الدين أخصائية الطب النفسى جامعة المنوفية، أن التعرض لصدمة سواء ضرب أو تنمر يحتاج أن نتعامل معه بسرعة وبطريقة صحيحة حتى تصل الأمور إلى استقرار نفسي للبنت فى أسرع وقت وبدون أى خسائر أكثر.

وأشارت الطبيبة النفسية فى تصريحات الخليج 365، أن الجلسات النفسية ضرورية فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها الطالبة، ويمكن أحيانا اللجوء للأدوية النفسية التى يكون لها دور كبير في التعافي من الصدمات النفسية و يكون تأثيرها فعال جدا وفي وقت قصير، وذلك بجانب الدعم من الأسرة ومن المدرسة والتى يكون لهم دور كبير كمان فى التعافى وعدم شعور الطالبة أنها وحدها.

وأوضحت أنه يجب التأكيد من قبل الأهل أو الأطباء المختصين للطالبة أن حقها ستحصل عليه من خلال القانون وغير مسموح بالتعدى عليها مرة أخرى من جانب أى أحد.

وعن إمكانية أن كارما يمكن أن تستمر فى المدرسة التى وقعت بها الحادث، أشارت الطبيبة أن الموضوع سيكون صعبا جدا لعدم شعورها بالأمان والاطمئنان مرة أخرى وفقدان الثقة فيمن حولها، ولكن فى كل الحالات يجب دعم الأهل وشعورها بأن البنت التى اعتدت عليها حصلت على جزائها ومساعدة المدرسة ودعمها مما قد يساعدها على التأقلم والتعامل مرة أخرى فى نفس المكان.

وتعود الواقعة للأسبوع الماضى بعد نشر منصات التواصل الاجتماعي فيديو مشاجرة لطالبات فى إحدى المدارس الدولية بالقاهرة، وتعرض الفتاة المعتدى عليها لكسر ونزيف بالانف، والتحقيق مع الطالبات اللاتى قمن بالتعدى عليها، مع فصلهم من المدرسة لمدة عام .