شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مخاطر ارتفاع ضغط الدم على الصحة العقلية.. ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم المعروف باسم القاتل الصامت لا يضر القلب فقط، بل قد يؤثر على الدماغ أيضًا، وتكشف دراسة نُشرت في مجلة Neurology عن أن إهمال ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقضايا معرفية مثل الخرف، ولكن يمكن الوقاية من هذه الحالات الخطيرة من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة والسيطرة على ضغط الدم للتقليل من أي مخاطر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما العلاقة بين ضغط الدم والخرف؟

ركزت الأبحاث التي أجرتها جامعة ويك فورست على 9361 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين - أولئك الذين يتلقون علاجًا مكثفًا لضغط الدم (الحفاظ على ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 ملم زئبق) وأولئك الذين يتلقون العلاج القياسي (أقل من 140 ملم زئبق).

وعلى مدى سبع سنوات من المتابعة، وجد الباحثون أن مجموعة العلاج المكثف كانت أقل عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بضعف الإدراك الخفيف أو الخرف، وهذا يشير إلى أن إدارة ضغط الدم بشكل مكثف يمكن أن تمنع التدهور المعرفي الذي يؤدي غالبًا إلى الخرف.

لماذا يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدماغ؟

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية في الدماغ، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الذى لم تتم إدارته بشكل فعال إلى إتلاف هذه الأوعية، مما يقلل من تدفق الدم وإمدادات الأكسجين إلى خلايا الدماغ، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالخرف الوعائي، وهي حالة ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن تساهم أيضًا في الإصابة بمرض الزهايمر، إن تجاهل ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب ضررًا طويل الأمد لصحة الدماغ، حتى لو لم تظهر الأعراض على الفور.

فيما يلى.. نصائح عملية لإدارة ضغط الدم والوقاية من مخاطر قد تؤثر على صحة الدماغ:

- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

- تقليل تناول الملح للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

- مارس التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو ممارسة اليوجا، وحاول أن تمارسها لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

- الإفراط في التدخين يُضر صحة القلب والدماغ.

- افحص ضغط الدم لديك بانتظام لاكتشاف المشاكل ومعالجتها في وقت مبكر.

- مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق لتقليل مستويات التوتر.