شكرا لقرائتكم خبر عن الآيس والشابو والكريستال.. أطباء يحذرون: شديدة السمية وتدمر المخ والجسد والان مع تفاصيل الخبر

يوميا تستحدث أنواع جديدة من المخدرات، العاكفون على تدمير الشباب يبحثون دائما عن نوع جديد يدمر أكثر، وبشكل أعمق وأسرع، العودة منه نادرة، ففى مراحل المخدرات الأولى كان البانجو والحشيش هى الأنواع السائدة، كانت تسبب الكثير من الخمول الحاد والرغبة فى النوم، مع اتلاف الأعصاب كان الشاب يواجه ضلالات وهلاوس، كشعوره بالخيانة والعار والضعف.

تطورت المخدرات وأصبحت تخليقية، أو «تركيبة» كما يطلق الشارع عليها، تطحن فيها أنواع معروفة من الأدوية، وأخرى مجهولة، والكثير من المواد السامة، لتنتج «موتا» محققا، وإدمانا سريعا، أشهر تلك الأنواع حاليا هى الشابو، الآيس، الكريستال، الماشروم، ومخدر الاغتصاب الشهير.

قال الدكتور عادل سلطان أستاذ أمراض الأعصاب بطب قصر العينى، لـ«الخليج 365» إن المخدرات المخلقة، تلك التى تعتمد بالدرجة الأولى على خلط القليل من المخدر، مع الأعشاب، على الكثير من الأقراص التى تختلف وتتنوع، بين أدوية الإثارة والفياجرا وأدوية الهلوسة والتخدير وغيرها، وبعد المواد السمية، لتنتج لنا «كوكتيل» من الموت المحقق والإدمان السريع.

كوكتيل الموت المحقق

هذا الكوكتيل –حسب وصف سلطان – عبارة عن مواد مركزة بسمية عالية للغاية، تستهدف مباشرة نواقل المخ العصبية، تدمر فصوص المخ، وتشل حركة الجسم، تسبب ضبابية الدماغ، تعجز متعاطيها عن التمييز، يفقد كل قدراته العقلية والحسية والإدراكية، فهو «زومبى» يتحرك بالبطىء، ولا يعى من الدنيا شيئا، خطورة تلك المخدرات فى سرعة إدمانها، فخلال أيام يمكن لمتناولها أن يصبح «مدمنا معتمدا» عليها، لا يمكنه الاستغناء عنها، بدرجة أكبر بكثير من المخدرات غير المخلقة، أو العشبية كالحشيش والبانجو وغيرها، التى يتم إدمانها أيضا على مدى أطول بقليل، هذه المخدرات بكل أنواعها وأشكالها تؤثر على سلامة الأعصاب وتتركز مهامها حول الجهاز العصبى المركزى ليتدمر كليا فى وقت بسيط.

فى ذات السياق، قال الدكتور جمال فراويز استشارى العصبية والنفسية جامعة عين شمس، إن المخدرات المخلقة مكونها الأساسى هو المبيد الحشرى، ليكون المادة اللزجة له والرذاذ الذى يعمل على تماسك مكونات الأدوية المطحونة، سميته لا حد لها، ويهدد بالطبع بتسمم ووفاة فى الحال.

الأضرر المعوية.. من القرح حتى السرطان

وعن خطورة المخدرات وتأثيرها على الجسم والمعدة، قال الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة قصر العينى إنها «قاتلة» للجسم والصحة، تسبب الكثير من الأضرار المعوية بالجهاز الهضمى، تبدأ من القرح بالمعدة إذا كانت المخدرات يتم تناولها على المياه أو العصير، كالأنواع المخلقة، مع التهابات حادة بالأمعاء، وقىء دموى، مع رفع فرص الإصابة بالسرطانات المعوية.

وأضاف، تلك المواد الكيميائية المضافة للمخدر، فضلا عن المواد السمية كالمبيدات، تسبب تدميرا للمعدة، وسمية عالية تصل حد الوفاة.

وتتعدد أنواع المخدرات والأخطار واحدة، فأصبحت المخدرات سرطانا يدمر الشباب، ويعرض حياته للخطر، شابو وكريستا والآيس ومخدر الإغتصاب GHB أنواع كثير والهدف تدمير الشباب، الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والإدمان بكلية طب القاهرة، تحد عن مثلث سرطان الإدمان شابو وكريستال والآيس، لافتا أن هذه الأنواع المخدرة لا علاقة لها بالطب، وتعد أحد مشتقات المنشطات.

ما هو ثلاثي الإدمان شابو..كريستال..آيس؟

وأوضح أستاذ السموم والإدمان، أن ثلاثي الإدمان "شابو وكريستال وآيس"، تعد منشطا قويا ويتسبب في ارتفاع الطاقة بالجسم، ويعرض الشخص لتفريغ هذه الطاقة في الأشخاص المحاطين به، أو إيذاء شخصه، والجريمة.

ما هي مضاعفات ثلاثي الإدمان شابو ..كريستال..آيس؟

أشار إلى أن هذه الأنواع من المخدرات تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية، حيث يتسبب في زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلي الإصابة بنزيف المخ أو في أي شريان ضعيف بالجسم، لأفتا إلى أن هذه المخدرات قد تتسبب أيضا في توقف القلب نتيجة قصور في الدم المتجة إلي عضلة القلب.

وأكد أستاذ الإدمان، أن هذه المواد المخدرة شابو وكريستال وآيس تعد مواد سريعة الإدمان، فمنذ أخذها أول مرة تتسبب في إدمان الشخص بشكل سريع، ولا يستطيع الشخص التحرك دونها، كما أن هذه المخدرات تتسبب في شعور الشخص أنه خالي القوة وهنا تأتي استمرارية تعاطي هذه المواد ويصبح مدمنا.