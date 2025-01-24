شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إقامة جبرية.. متى تكون الغيرة علامة خطر تستوجب العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعرض منصة watch it مسلسل إقامة جبرية للفنانة هنا الزاهد يتناول قصة فتاة تعانى من خلل نفسى يسبب القتل وحب التملك.

عرضت المشاهد معاناة هنا الزاهد من مرض نفسى والغيرة المرضية التي تصل لحب الامتلاك والخوف من فقدان أي قريب منها حيث تخلصت من زوجها عند محاولته التخلي عنها.

ما هى الغيرة المرضية؟

الغيرة، وخاصة في العلاقات الثنائية، يمكن أن تصبح مشكلة كبيرة تستنزف الطرفين مع مرور الوقت، وهذه الحالة العاطفية، التي يمكن مواجهتها بشكل متكرر في التواصل بين الأشخاص، هي مفهوم يصعب أحيانًا تفسيره أو التعبير عنه، وغالبًا لا يمكن فهمه بين الأفراد.

وفقا لموقع " npistanbul"،عندما تزداد شدة أعراض الغيرة على الشخص وترسم الحالة صورة مرضية بسلوكها ومواقفها، يطلق عليها متلازمة الغيرة الوسواسية أو المرضية، التي تستند إلى أسباب مثل انخفاض تصور الذات أو عدم الثقة، وهى اضطراب نفسي يحتاج إلى علاج ويمكن أن يكون لها آثار خطيرة.

متلازمة الغيرة المرضية، هي مرض يسبب أفكارًا وسواسية لدى الشخص ويجب علاجها، وتعتبر الغيرة المرضية الخطوة الأولى المؤدية إلى الظاهرة التي نسميها الحسد.

الرغبة في امتلاك ميزة أو شيء يمتلكه شخص آخر تسمى الحسد، ولا يوجد شيء مرضي في هذا، فكرة "إذا لم أمتلكه، فلا ينبغي لشخص آخر أن يمتلكه أيضًا " تثير العاطفة التي نسميها الحسد.

متلازمة (الغيرة المرضية) هي الغيرة المبنية على الخوف من عدم فقدان ما لديك، والأخرى هي الغيرة من الرغبة في الحصول على ما يملكه شخص آخر.

أعراض متلازمة الغيرة المرضية

أعراض متلازمة الغيرة المرضية أكثر شيوعاً في العلاقات الثنائية، وبشكل عام فإن أعراض الغيرة، يمكن أن تظهر على النحو التالي:

الغيرة المفرطة من الشخص الذي هم معه من كل شيء ومن الجميع.

فوبيا الانفصال عن الحبيب أو الشريك.

المبالغة في رد الفعل تجاه حدث بسيط.

العدوانية المفرطة والميول العنيفة.

الميل إلى تقييد النفس بشكل مفرط عن كل شيء.

كيف يتم تشخيص متلازمة الغيرة المرضية.

يوجه الشخص المصاب بمتلازمة الغيرة المرضية اتهامات بالخيانة الزوجية إلى شريكه، ويحاول البحث عن الأدلة ويستجوب شريكه بشكل متكرر، بالإضافة إلى ذلك، يحاول اختبار إخلاص شريكه.

كيفية التخلص من متلازمة الغيرة المرضية

متلازمة الغيرة المرضية هي اضطراب نفسي مرضي يجب علاجه، فإذا تُركت دون علاج فلن يتمكن المريض من تحقيق التوازن في حياته اليومية وسيواجه صعوبات.

من الصعب جدًا على المصابين بمتلازمة الغيرة المرضية إقامة علاقات طويلة الأمد مع الجنس الآخر ضمن إطار تواصل صحي، ويواجه هؤلاء الأشخاص صعوبة في التركيز على الأشخاص والأحداث من حولهم، ولهذا السبب يجب على المصابين بمتلازمة الغيرة المرضية البدء في العلاج بدعم من أخصائي، ولأنها اضطراب خطير فلا يمكن علاجه بدون دعم من أخصائي.