شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

صداع شديد ودوخة وألم يصعب تحمله، مع عدم القدرة علي التركيز، وهبوط غير مبرر، جميعها أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، ووفقا لموقع healthline سنتعرف على الأسباب وطرق الوقاية.

أكد التقرير ان ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، يمكن أن يطلق عليه الأزمة الوعائية الدموية الحادة، يمكن أن يكون خطرًا على الحياة.

أسباب ارتفاع ضغط الدم المفاجيء

وأوضح التقرير أبرز الأسباب المؤدية الارتفاع ضغط الدم ومنها:

1. ارتفاع ضغط الدم المزمن غير المسيطر عليه.

2. تضيق الشرايين.

3. سكتة دماغية.

4. فشل كلوي.

5. أمراض القلب مثل الانسداد الشرياني.

6. مشاكل في الغدة النخامية أو الغدة الدرقية.

7. الاكتئاب والقلق.

8. النوبات القلبية.

9. الالتهاب الشرياني.

10. أمراض الكبد.

أسباب نمط الحياة لارتفاع ضغط الدم المفاجئ

كما أكد التقرير أيضا ان هناك بعض الأسباب الحياتية المؤدية للاصابة بارتفاع ضغط الدم المفاجيء ومنها:

1. التوتر والضغط النفسي.

2. النشاط البدني الشديد.

3. تناول الأطعمة المالحة.

4. تناول الكافيين.

5. تناول الكحول.

6. التدخين.

7. النوم غير الكافي.

8. السمنة.

9. العيش في بيئات ملوثة.

10. نقص التمارين الرياضية.كما أوضح التقرير أن هناك بعض الأسباب الأخرى المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم المفاجي، كتناول بعض الأدوية او المنشطات، و الحمل والسكري، وأمراض الغدة النخامية، والاضطرابات الغذائية، و نقص الفيتامينات والمعادن.

أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

قدم التقرير أبرز أعراض إرتفاع ضغط الدم المفاجئ، ومنها:

1. الصداع الشديد.

2. الدوخة.

3. الغثيان.

4. القيء.

5. ألم في الصدر.

6. صعوبة في التنفس.

7. رؤية غير واضحة.

8. ألم في الرقبة.

9. خدر في الأطراف.

10. الشعور بالخوف.

ماذا تفعل اذا تعرضت لارتفاع ضغط الدم المفاجيء ؟

١. الاستلقاء في مكان هادئ.

٢.تقليل التوتر.

٣. تناول الأدوية الموصوفة.

٤. الحصول على هواء نقي.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم تتم عن طريق التالي:

1. تناول نظام غذائي صحي.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. تقليل التوتر.

4. الحصول على نوم كافي.

5. تناول الأدوية الموصوفة.

6. فحص ضغط الدم بانتظام.