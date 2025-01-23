شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة مخدر الاغتصاب على الجسد.. دليل الفتاة لحمية نفسها والان مع تفاصيل الخبر

مخدر الاغتصاب أصبح حديث المجتمع بعد أن راحت ضحيته الكثير من الفتيات، فمخدر الاغتصاب هو عبارة عن عقار يصنع من مادة كيميائية، ويُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم فى التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهرى، لكنه يُستخدم بشكل واسع فى ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسى والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتها، وتم تعاطيه بشكل واسع بالنوادى الليلية منذ التسعينيات فى بعض الدول.

وحول ذلك أكد الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم فى قصر العينى، أن مخدر الاغتصاب له العديد من التأثيرات، على الصحة العامة.

ما عقار الاغتصاب؟

هو عقار ذو لون شفاف يوضع مع العصير أو أى مشروب، ويؤثر على الناقلات العصبية فى المخ لإحداث الآثار المعروفة للمهدئات، وهو يزيد من نشاط الناقل العصبى جابا GABA (جاما أمينو حامض البوتيريك)، الذى يعمل على منع تبادل الرسائل العصبية وإرسالها واستقبالها بين خلايا المخ، ما يؤدى إلى تقليل نشاط المخ بفاعلية، والنتيجة هى خلود الفرد إلى النوم، أو تأثير مهدئ بشدة فى حالات الجرعات القليلة.

ويتم تعاطى هذا العقار المخدر للحصول على النشوة والاسترخاء، وهو غالبا ما يستخدم للتهدئة من الآثار المنشطة للعقاقير المنشطة أو لزيادة الشعور بالنشوة المترتبة على تعاطى العقاقير الأخرى، ويتم تعاطيه مع الكحول فى حفلات الرقص ويطلق عليه عقار "الاغتصاب والهلوسة".

ويبدو المتعاطى فى حالة تشبه السُكر الشديد وعدم القدرة على السيطرة وثقيل الكلام، ويبدو بشكل عام غير منسق أو متسق الحركة وعلى غير طبيعته، والمتعاطى فى هذه الحالة، يكون أكثر عرضة للاعتداء عليه من قبل الآخرين.

كيف يؤثر عقار الاغتصاب على الجسم؟

حال خلط عقار الاغتصاب بالكحول يكون تأثيره شديد جدا، ويتسبب فى فقدان الوعى ويقلل ضربات القلب ومعدل التنفس، ويمكن أن يصل تأثيره للوفاة.

وهذه التأثيرات مهيئة لعملية اغتصاب، حيث تكون المجنى عليها فاقدة الوعى والحركة والإدراك ومشلولة ومسلوبة الإراداة، والأسوأ هو حدوث نسيان للأحداث القريبة، وهذا كله يعتبر تأثير الدواء.

ماذا يحدث لمتعاطى عقار الاغتصاب بعد انسحاب المخدر؟

الضحية بعد الحادث تشعر بالتعب الشديد، وتكسير العظام، وعدم التركيز، وفى حالة ذهول وبكاء، وقد تتعرض لفقدان للحدث وعدم تذكر ما حدث.

ما النصائح للتعامل مع الضحية بعد تعاطى عقار الاغتصاب؟

يجب طمأنة الضحية، ومساعدته على تذكر ما حدث، ويجب حثها على تقديم بلاغ، وعدم الشعور بالخوف أو تأثير وتخزين الخبرة الشعورية السيئة فى اللاشعور.

ما النصائح التوعوية للفتيات لتجنب تأثير مخدر الاغتصاب؟

- عدم شرب أى مشروب من شخص غريب، أو التواجد فى أماكن مشبوهة.

- كذلك عدم تناول أى مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة.

- لو فى علامات لشكل من أشكال الاعتداء، لابد من اخبار الاسرة وطلب المساعدة.

- تعلم كيفية الدفاع عن النفس.