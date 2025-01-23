فوائد البردقوش للحامل في الشهر الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 10:19 صباحاً - يحظى استخدام البردقوش كدواء عشبي بشعبية كبيرة بسبب فوائده المضادة للأكسدة واللالتهابات ويحتوي زيت البردقوش أيضاً على الكارفاكرول والثيمول، وهما مركبان نشطان يلعبان دوراً في الحماية من السموم ومحاربة الالتهابات الفطرية.

على الجانب الآخر قد يقدم البردقوش مجموعةً واسعةً من الفوائد الصحية، وذلك بسبب غناه بالفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم الفوائد الأخرى لتناول الحامل للبردقوش.

صحة الجهاز الهضمي

يمكن للبردقوش تحسين وظيفة الجهاز الهضمي أثناء الحمل-الصورة من موقع Freepik

يمكن للبردقوش تحسين وظيفة الجهاز الهضمي أثناء الحمل، فعندما يُمضغ البردقوش فإنه يزيد من إنتاج اللعاب للمساعدة على الهضم، ويعمل البردقوش أيضاً على زيادة إفراز العصارة المعدية في المعدة، ويزيد من إفراغ المعدة. وقد يساعد ذلك في دخول الطعام إلى الأمعاء بسرعة أكبر. ويُعد البردقوش مفيداً أيضاً في تحسين الشهية، خاصة لنساء الحوامل اللواتي يعانين من صعوبة في تناول الطعام أثناء أشهر الحمل الأولى بسبب الغثيان.

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التئام الجروح

يمكن أن يساعد تطبيق زيت البردقوش المخفف على الجلد في حماية الجروح والخدوش الصغيرة على الجلد، حيث يمكن للمركبات مثل الثيمول والكارفاكرول في زيت البردقوش أن تحمي الجروح من العدوى والبكتيريا.

كما يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البردقوش على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية، ويمكن استخدام مستخلص البردقوش في منتجات العناية بالبشرة لمنع علامات التمدد والتصبغ أثناء الحمل.

يُخفف الصداع

الخصائص المسكنة للبردقوش يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع والصداع النصفي أثناء فترة الحمل المبكر، كما أن استنشاق البخار من أوراق البردقوش المغلية أو وضع زيت البردقوش العطري على الصدغين يمكن أن يكون له تأثير مهدئ.

كما أن رائحة البردقوش المهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف القلق وتحسين الحالة المزاجية للحامل.

صحة القلب

للبردقوش أيضاً فائدة كبيرة للقلب والدورة الدموية خلال فترة الحمل، وذلك لغناه بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على حماية الحامل من تصلب الشرايين.

على الجانب الآخر يساعد تناول الحامل للبردقوش في بعض حالات فرط تشنج القلب وتنظيم معدل النبض، مما يساعد على التقليل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية طوال فترة الحمل.

نسبة الجلوكوز في الدم

بالنسبة للنساء للحوامل المصابات بداء السكري يحتوي البردقوش على إنزيمات محددة تساهم في تحسين الجلوكوز في الدم و زيادة مقاومة الأنسولين للحوامل المعرضة لخطر الإصابة بالسكري.

تحسين نوعية النوم

أوراق البردقوش تساعد في التغلب على الأرق - الصورة من موقع AdobeStock

يُعد الأرق جانباً من الجوانب السلبية العديدة التي تظهر خلال مرور فترة الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتؤثر تلك التغيرات على النمط الخاص بنومها، مما يؤثر سلباً على صحة الأم والجنين.

وتُعد من أفضل الطرق التي تساعد في تغلب الحامل على تلك الحالة من الأرق، هو تناول أوراق البردقوش ويمكنك أيضاً استخدام زيت البردقوش العطري وفركه على الجزء العلوي من جسمك. يمكنك القيام بذلك من خلال التدليك المريح أثناء النوم.

الوقاية من الالتهابات

يتمتع البردقوش بخصائص مضادة للميكروبات ويمكنك تطبيقه على الجروح الصغيرة أو الكدمات. يمكن للبردقوش أيضاً تسريع عملية الشفاء الطبيعية وتقليل الندبات بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث أن الثيمول في زيت البردقوش يُعد علاجاً فعالاً لعدوى الخميرة المبيضات الشائعة والتي تسبب عدة أنواع من الالتهابات، مثل مرض القلاع، والتهابات الأظافر الخميرة، والقدم الرياضي.

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تعزيز جهاز المناعة

يمكن أن يساعد محتوى فيتامين C ومضادات الأكسدة في البردقوش على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى خلال فترة الحمل، كما يتمتع البردقوش بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والتي يمكن أن تحميك من الأمراض المختلفة الإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الحامل للبردقوش في الحماية ضد الإشريكية القولونية وأمراض مثل الإسهال والتهابات القولون والمسالك البولية.

يساعد تناول البردقوش في محاربة السالمونيلا المعوية والمكورات العنقودية الذهبية، كما يمكن لهذا النبات العشبي أيضاً أن يُحفز إنتاج وعمل خلايا الدم البيضاء ويزيد من مناعتك بشكل كبير.

علاج أمراض الجهاز التنفسي

يمكن أن تساعد خصائص البردقوش المضادة للبكتيريا والفيروسات في علاج التهابات الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد.

كما يساعد زيت البردقوش على التخلص من تراكم المخاط والبلغم في الجهاز التنفسي العلوي ويمكن للأمهات استخدام زيت البردقوش كبلسم مهدئ لتقليل الانزعاج الناجم عن التهاب الحلق وضيق الصدر، كما يساعد استنشاق البخار من مغلي أوراق البردقوش في تخفيف مخاطر الاحتقان.

أضرار البردقوش أثناء الحمل

للبردقوش آثار جانبية عند استخدامه خلال فترة الحمل، وهي كالتالي:

يساعد البردقوش في تحفيز تدفق الدم إلى الرحم عند تناوله بكميات زائدة، لذا يُنصح النساء الحوامل بعدم تناول البردقوش بإفراط لأنه قد يزيد من خطر الإجهاض.

يمكن أن يسبب زيت البردقوش انخفاضاً في مستويات السكر في الدم. لذا يوصى النساء اللواتي يعانين من سكري الحمل بالحذر عند تناول أوراق البردقوش، وخاصة زيته.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.