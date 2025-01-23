فوائد العسل الأبيض على الريق للأطفال لا تحصى.. لا تفوتك أهميتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 10:19 صباحاً - للعسل تاريخ طويل في الاستخدام والتصنيع؛ حيث إنه يدخل في عجينة المخبوزات ووصفات الطبخ ويمتزج بالعصائر، كما أصبح من الشائع استبدال العسل بالسكر في الكثير من الأغذية لتصبح أكثر صحية، بجانب فوائده الغنية عند تناوله بمفرده خلال أي وقت، وذلك نظراً لما يحويه من فيتامينات ومعادن للكبير والصغير على السواء.

كما يستخدم العسل الأبيض في العديد من منتجات التجميل الطبيعية؛ حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة البشرة، بالإضافة لاستخدامه منذ القدم لعلاج الجروح والتقرحات الجلدية وتطهيرها، وذلك لخصائصه المضادة للالتهاب وللبكتيريا والفطريات واحتوائه على مادة بيروكسيد الهيدروجين، الذي يعرف بخصائصه المطهرة.

وفي تقرير اليوم، يستعرض الدكتور مؤنس رحيم، أستاذ التغذية والصحة العلاجية، كل ما يهمنا معرفته عن فوائد العسل الأبيض على الريق للأطفال، والتعرف إلى استخداماته في علاج التهاب الحلق وألم المعدة وزيادة المناعة عند الأطفال ضمن طرق العلاج الطبيعية.

فوائد العسل الأبيض

فوائد كثيرة للعسل الأبيض للطفل

بداية، عليكِ الخليج 365 استشارة الطبيب قبل إعطاء العسل لطفلك، وذلك من أجل تجنب وجود أي رد فعل تحسسي تجاهه، بالإضافة إلى تحديد الكمية المناسبة لتناوله وفقاً لعمره. وتوجد بعض الدراسات والأبحاث الكافية حول فوائد العسل الأبيض على الريق، يقابلها العديد من الفوائد المتعلقة بتناول العسل الأبيض بصفة عامة، نذكر بعضاً منها:

يفيد صحة الجهاز الهضمي:

يساعد العسل الأبيض في تحسين صحة القناة الهضمية، والتخفيف من حدة بعض الأمراض مثل الإسهال، وهناك دراسات تسلط الضوء على أهمية العسل في علاج قرحة الجهاز الهضمي الناتجة عن الجرثومة الحلزونية، ويمكنك علاج الطفل المريض بالعسل عن طريق تناول ملعقتين من العسل الأبيض على الريق؛ للمساعدة في تسريع عملية الشفاء وتهدئة الألم.

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي العسل الأبيض على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل؛ مركبات الفينول ومركبات الفلافونويد، والتي بدورها تسهم في حماية خلايا جسم الإنسان من التلف، وبالتالي الوقاية من عدة أمراض، أهمها السرطان وأمراض القلب.

علاج للسعال ونزلات البرد:

يمكن استخدام العسل الأبيض الخام كعلاج فعال لتهدئة السعال والتخفيف من حدة نزلات البرد لدى الطفل، وعلاج طبيعي للتخلص من الألم الناتج عن التهاب الحلق؛ حيث يمكنه تناول العسل الأبيض مباشرة بالملعقة، أو من خلال إضافته للمشروبات الساخنة مع الليمون.

مصدر جيد للطاقة:

تعد الكربوهيدرات من المصادر الأساسية للطاقة في الجسم، والعسل الأبيض يحتوي على ما يقارب 17 غراماً من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أن العسل يحتوي على كمية جيدة من الفركتوز، الذي يتم حرقة بصورة أبطأ من الجلوكوز، لذلك يعد تناول العسل الأبيض مع وجبة الإفطار في بداية اليوم خياراً مثالياً للأطفال الرياضيين؛ للحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط البدني.

العسل الأبيض في المأكولات

وجبة صحية شهية من الخبز والعسل واللبن

بالرغم من احتمالية فوائد تناول العسل الأبيض على الريق بمفرده أو في أي وقت خلال النهار، إلا أنه يمكن إضافته مع الأطباق للحصول على الفائدة أيضاً، فيما يأتي التوضيح:

يمتلك العسل الأبيض مذاقاً معتدل الحلاوة، ممّا يجعل إضافة العسل الأبيض ضمن وجبة الإفطار خياراً جيداً.

يحتفظ العسل الأبيض بالرطوبة لفترات أطول من باقي أنواع العسل، ممّا يجعله اقتراحاً جيداً بدلاً من السكر، ليستخدم في صناعة المخبوزات والحلويات الأخرى.

يصبح القوام أكثر كثافة في حالة استبدال السكر بالعسل الأبيض في المخبوزات، لذا يمكنك زيادة السوائل الأخرى للحصول على القوام المناسب.

أضيفي ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز لكل كوب من العسل الأبيض المضاف، للمحافظة على جودة تخمير المخبوزات.

اخفضي درجة حرارة الخبز عند استخدام العسل الأبيض في الوصفات، وانتبهي فيمكن للعسل الأبيض أن يتكرمل بسرعة أكبر من السكر إن زادت درجة حرارة الفرن.

تابع: فوائد العسل الأبيض

كوب من اللبن محلى بالعسل

يرفع من مستوى طاقة الطفل:

من المعروف أن الأطفال كثيري الحركة يحتاجون دائماً إلى مزيد من الطاقة، ويعتبر العسل جيداً في منحهم الطاقة اللازمة لاستمرار نشاطهم اليومي.

نظراً لاحتواء العسل على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الامينية، كما يحتوي على نسب من السكريات، فهو غني بمادة الجلوكوز والفركتوز وغيرهما.

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يحسّن من صحة الجهاز الهضمي:

قد يشتكي بعض الأطفال، وإن لم يكن أكثرهم، من ألم في المعدة وانتفاخها، بالإضافة إلى عسر الهضم والإصابة بالإمساك، لذلك عليكِ بالعسل، فالعسل يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي عموماً.

يعزز من صحة الجهاز المناعي:

العسل من الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للجراثيم والبكتيريا، والذي بدوره يستطيع مقاومة الأمراض التي تهدد صحة الجسم، فالعسل يرفع من صحة الجهاز المناعي للأطفال ويقاوم الأمراض ويحاربها.

علاج فعال للبرد:

يعمل العسل على علاج أي عدوي بكتيرية وفيروسية يمكن أن تصيب الأطفال، والتي تسبب لهم الأمراض، فعادة ما يعاني الأطفال من أدوار البرد، خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك ناتج من ضعف الجهاز المناعي، فهو مازال في طور التطور والنمو، لذلك احرصي الخليج 365 على تقديم العسل لطفلك؛ لحمايته وتحسين قوة مناعته.

يسرع من عملية التئام الجروح:

يعمل العسل على التسريع من عملية التئام الجروح والحروق، فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا، والتي من شأنها تطهير مكان الجرح، مما يسرع من التئام أنسجة الجلد.

يعزز من صحة الكبد:

يقوم العسل بالتعزيز من صحة الكبد؛ فهو يعمل على طرد السموم من داخل جسم الأطفال.

انتبهي لأضرار العسل الأبيض

طفل يتناول كوباً من اللبن محلى بالعسل الأبيض

تتمثل المحاذير الخاصة بتناول العسل الأبيض باحتوائه على بعض أنواع البكتيريا التي تفرز السموم التي قد تسبب التسمم الغذائي، لذا ينصح بالابتعاد عن تناول العسل الأبيض للأطفال الأقل من عمر السنة، وللبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الكمية المسموح بها لتناول العسل

كمية العسل وفقاً لعمر الطفل ودرجة مناعته

الأطفال من عمر يوم حتى عمر ١٢ شهراً، ممنوع منعاً باتاً إعطاؤهم العسل الأبيض؛ خوفاً من تعرضهم للإصابة بالتسمم.

الأطفال من عمر ١٢ شهراً حتى ٢٤ شهراً: ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

الأطفال من عمر ٣ سنوات حتى عمر ٦ سنوات: ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.