أسباب حساسية الأسنان عند الأطفال وعلاجات لتقليل الألم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 10:19 صباحاً - إذا كان تناول طفلك للآيس كريم والمشروبات الباردة يسبب الألم لأسنان طفلك، فربما يعاني طفلك من الأسنان الحساسة والتي تعتبر حالة شائعة، ولكن من المهم فهم الفرق بين حساسية الأسنان وتسوس الأسنان أو أمراض اللثة.

على الجانب الآخر يصاب الطفل بحساسية الأسنان نتيجة لتعرض طبقة عاج الأسنان، لبعض المحفزات، مثل درجات الحرارة الساخنة أو الباردة، أو الأطعمة والمشروبات الحلوة والحامضة وقد تجعل الأسنان الحساسة الأطفال غير مرتاحين وتؤثر عليهم بطرق مختلفة وتسبب صعوبة الاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات المفضلة لديهم. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أسباب حساسية الأسنان وكيفية التعامل معها لمساعدة طفلك على منع استمرار الألم الناجم عنها لفترة طويلة.

أسباب حساسية الأسنان عند الأطفال

يعود العديد من أسباب حساسية الأسنان عند الأطفال إلى سوء نظافة الفم، ولهذا السبب من المهم مساعدة الأطفال على تبني عادات أسنان صحية في أقرب وقت ممكن. فيما يلي بعض أسباب حساسية الأسنان عند الأطفال:

عادات تنظيف الأسنان

تأكدي من مساعدة طفلك على تنظيف أسنانه بانتظام - الصورة من موقع Freepik

عندما لا ينظف الأطفال أسنانهم بشكل صحيح، قد يشعرون أن أسنانهم ولثتهم أصبحت أكثر حساسية مما ينبغي لأن الطفل لا يزيل جزيئات الطعام من أسنانه مما يزيد من تهيج اللثة، ويسبب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان فابتداءً من سن مبكرة، تأكدي من مساعدة طفلك على تنظيف أسنانه بانتظام بالفرشاة والخيط.

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تسوس الأسنان

كلما زاد حجم الثقب الموجود في أسنان الطفل، زاد احتمال تأثيره على لب الأسنان والمكان الذي تتواجد فيه الأعصاب وإمدادات الدم التي تعتبر مهمة للحفاظ على صحة وقوة الأسنان. بمجرد وصول الضرر إلى اللب، تجب معالجة قناة الجذر وإذا تعرض الطفل لهذه الحالة، فسوف يعاني من ألم الأسنان.

وفي المقابل، وقبل أن يصل التسوس إلى اللب، قد تصبح أسنان الطفل حساسة وتضعف التجاويف بنية الأسنان، ويمكن أن تسبب حساسية لدرجات الحرارة الساخنة والباردة.

تآكل مينا الأسنان

تناول الكثير من عصائر الفاكهة الحامضة والحلويات التي تحتوي على الكثير من السكر تؤدي إلى تآكل مينا أسنان الطفل. وبمجرد حدوث ذلك، قد تصبح أسنان الطفل أكثر حساسية عند تناول كوب من الماء البارد أو تناول الآيس كريم.

لذلك من المهم على الأمهات الانتباه إلى كمية الأطعمة والمشروبات الحامضة والحلوة التي يستهلكها أطفالهن ومحاولة الحدّ منها.

على الجانب الآخر يعد من أسباب تآكل مينا الأسنان هي منتجات الصودا لأنها تحتوي على حمض الفوسفوريك أو حمض الستريك، وكليهما يساهم في تآكل مينا أسنان الطفل.

التهاب الجيوب الأنفية

يمكن لعدوى الجيوب الأنفية البسيطة أن تجعل أسنان الطفل أكثر حساسية، وذلك لأن الجيوب الأنفية تضغط على الأسنان العلوية، وتؤثر على الأعصاب وتجعل الفم حساساً. لذا يجب علاج التهاب الجيوب الأنفية لدى طفلك على الفور لتجنب إصابته بحساسية الأسنان .

حشوة الأسنان

إذا تم حشو أسنان الطفل بسبب تلف واحد أو أكثر من الأسنان، فإن الحشوات المتشققة أو المرتخية يمكن أن تسبب حساسية الأسنان، فعندما تبدأ الحشوات في التآكل، فإنها يمكن أن تتشقق أو ترتخي وعندما تنكسر الحشوة يمكن أن تسبب حساسية الأسنان، ويمكن أن تكون الحشوات المتشققة أو السائبة مؤلمة أيضاً إذا كان عصب السن مكشوفاً.

نمو الأسنان الدائمة

عندما تسقط الأسنان اللبنية وتنمو الأسنان الدائمة، ستلاحظين أن طفلك يعاني من زيادة حساسية الفم فسيقوم السن الدائم بدفع السن خارج اللثة، وقد يشكو الطفل من الانزعاج الشديد، لذلك عليك اصطحاب طفلك على الفور لاستشارة طبيب الأسنان.

كيفية علاج الأسنان الحساسة بشكل طبيعي

هناك طرق عديدة لعلاج الأسنان الحساسة لدى الأطفال، إحداها تقوم على استخدام بعض المكونات الطبيعية المعروفة بفعاليتها في علاج الأسنان الحساسة. إليك أبرز تلك العلاجات:

ماء العسل

اطلبي من الطفل أن يتغرغر لمدة 30 ثانية بماء العسل - الصورة من موقع Freepik

يتمتع العسل بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، ويمكن استخدامه كدواء طبيعي لتخفيف آلام الأسنان بسبب الحساسية لأنه يساعد في منع تسوس الأسنان والتهاب اللثة، ويمكن استخدامه كدواء طبيعي لتخفيف آلام الأسنان.

لعلاج الأسنان الحساسة عند الأطفال، قومي بخلط ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافئ وحركيه حتى يتجانس. ثم اطلبي من الطفل أن يتغرغر لمدة 30 ثانية باستخدام ماء العسل.

الملح مطهر طبيعي

يعد الملح مطهراً طبيعياً ومضاداً للبكتيريا، ويمكن أن يساعد في محاربة البكتيريا التي تسبب ألم الأسنان. لكي تتحسن أسنان طفلك الحساسة بسرعة، يمكنك أن تطلبي من طفلك الغرغرة بالماء المالح مرتين على الأقل في اليوم.

يمكنك استخدام الملح عن طريق خلط ملعقة كبيرة أو نصف ملعقة كبيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ ثم اطلبي من الطفل أن يتغرغر لمدة 30 ثانية تقريباً ثم يتقيأ وكرري هذه الطريقة مرتين يومياً حتى يتحسن الألم.

أوراق الجوافة

يمكن لأوراق الجوافة أن تعالج أيضاً التهاب الأسنان بسبب الحساسية لاحتوائها على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة والتي تعتبر فعالة في تخفيف آلام أسنان الأطفال.

كما أن خصائص أوراق الجوافة المضادة للالتهابات وللميكروبات تعد فعالة أيضاً في علاج آلام الأسنان بسرعة. يمكن تطبيق هذا العلاج من خلال الطلب من طفلك مضغ أوراق الجوافة الطازجة ثم يتم فرك مستخلص أوارق الجوافة على السن المؤلم.

الكركم و التهاب الأسنان

يمكن استخدام الكركم كدواء تقليدي فعال في علاج التهاب الأسنان، وذلك لأن مركب الكركمين الموجود في الكركم له خصائص مضادة للالتهابات

لعلاج ألم أسنان طفلك، يمكنك صنع معجون أسنان مصنوع من الكركم من خلال مزج الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بعد الخلط جيداً، ضعي هذا المعجون على أسنان ولثة طفلك ويمكنك تطبيق هذا المعجون مرتين يومياً على الأقل حتى يهدأ الألم لدى طفلك.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.