شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات وعلامات يومية تدعم صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

يرجع ارتفاع أعداد الإصابة بأمراض القلب في جميع أنحاء العالم، إلى أنماط الحياة غير الصحية، مثل أنماط الحياة المستقرة، واستهلاك الأطعمة المصنعة، والتدخين، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان قلبك سليمًا؟ .

8 عادات تدل على صحة القلب 1. الابتعاد عن التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار ضعفين وأربعة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة: القلبية والدماغية، كما أنه يزيد من مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتصلب الشرايين والجلطات، مما يؤدي إلى انسداد وتكوين الجلطات في الشرايين.

وفقًا لـ جمعية القلب الامريكية(AHA)، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقطع أمراض القلب إلى النصف، كما يمكن أن يقلل من خطر الوفاة والنوبات القلبية الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 50%.

2. وزن صحي

وفقا لموقع " onlymyhealth"، قد تؤدي السمنة إلى زيادة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لـمنظمة الصحة العالمية(منظمة الصحة العالمية)، إن السمنة تعني أن يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من أو يساوي 30.

3. لا تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم

عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج الأنسولين أو استخدامه بكفاءة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، يتعرض الأشخاص المصابون بمرض السكري لخطر الإصابة باعتلال عضلة القلب السكر مرض القلب التاجي.

4. لديك ضغط دم صحي

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، السكتات الدماغية أمراض الكلى وأمراض أخرى، ابدأ بفحص مستويات ضغط الدم إذا كنت تشك في وجود مشكلة، إذا كان ضغط الدم لديك يقع ضمن النطاق الطبيعي، فيجب عليك الاستمرار في اتباع عادات صحية للقلب مثل ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي متوازن، إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك أقل من 120/80 ملم زئبق، فاعتبر ذلك طبيعيًا، ومع ذلك، إذا ارتفع ضغط الدم، فمن المهم استشارة طبيبك لتجنب المضاعفات.

5. مستويات الكوليسترول لديك طبيعية

تلعب مستويات الكوليسترول دورًا مهمًا وهذا يعني الحفاظ على مستويات منخفضة من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار"، ومستويات عالية من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكوليسترول "الجيد"، عندما تكون مستويات LDL والدهون الثلاثية مرتفعة، ومستويات HDL منخفضة، يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يحد من تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

6. أنت نشط بدنيًا

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو الجري أو السباحة، بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، من ناحية أخرى، قد يعرضك نمط الحياة المستقر أو قلة الحركة أو انعدامها لخطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

7. لديك نظام غذائي صحي

تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزنك.

8. يمكنك إدارة التوتر بشكل فعال

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب إذا كنت تعاني من الإجهاد المزمن، وفقًا لـ المركز الطبي لجامعة روتشستر(URMC)، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكورتيزول (هرمون التوتر) إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وضغط الدم، وبالتالي، فإن ممارسة تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق يمكن أن تساعد في تخفيف هذا الخطر.

