شكرا لقرائتكم خبر عن FDA الأمريكية توافق على بخاخ أنفي لعلاج الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDAعلى بخاخ أنفي جديد لعلاج الاكتئاب، وتمت الموافقة عليه كعلاج مستقل لاضطراب الاكتئاب الشديد،

والذى يعد أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا.

وقالت الشركة المصنعة في بيان لها وفقا لموقع " cnbc" إن رذاذ الأنف هو دواء مشتق من الكيتامين، تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2019، ليتم استخدامه مع مضادات الاكتئاب، وفي وقت لاحق للمرضى الذين يعانون من أفكار انتحارية.وبحسب الشركة، فإن الموافقة جاءت بناء على دراسة أظهر فيها المشاركون تحسنا أسرع وأفضل في شدة نوبات الاكتئاب لديهم مقارنة بالعلاج الوهمي، مشيرة إلى أن أكثر من خُمس المرضى الذين يتناولون البخاخ تحسنت حالتهم.

قد يكون الاكتئاب المقاوم للعلاج معقدًا للغاية، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب عن طريق الفم أو لا يمكنهم تحملها، ولفترة طويلة جدًا، لم يكن أمام الأطباء سوى خيارات قليلة لتقديم التحسن الذي يحتاجه المرضى بشدة في الأعراض.

أثبت الدواء قدرته على مساعدة المرضى في تحسين أعراض الاكتئاب في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 28 يومًا - دون الحاجة إلى تناول مضادات الاكتئاب عن طريق الفم يوميًا.

يعمل رذاذ الأنف عن طريق استهداف ناقل عصبي يسمى الجلوتامات، وهو الناقل العصبي المثير الأكثر وفرة في المخ، ومع ذلك، فإن الآلية التي يعمل بها البخاخ لها تأثير مضاد للاكتئاب غير معروفة.

وأجريت الدراسة على مدى أكثر من عقد من الزمن، وكان الدواء موجودا في السوق منذ ما يقرب من ست سنوات.