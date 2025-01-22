شكرا لقرائتكم خبر عن مخدر اغتصاب الفتيات.. كيف يؤثر سلبا على العقل والجسم والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة مع بلوجر التجمع المتهمة بحيازة كمية من مخدر "اغتصاب الفتيات" بصحبة آخر أجنبى، نتعرف فى هذا التقرير على مخدر اغتصاب الفتيات وتأثيره على العقل والجسم.

مخدر اغتصاب الفتيات، المعروف أيضًا باسم "مخدر الاغتصاب"، هو نوع من المواد الكيميائية التي تستخدم لتعطيل الضحية وتسهيل الاغتصاب، وفقا لموقع Mayo Clinic.

انواع المخدرات الخاصة باغتصاب الفتيات

أوضح التقرير ان مخدر الاغتصاب يحتوي علي مواد قد تشمل: كيتامين مخدر قوي يسبب فقدان الوعي، وروهيبنول وهو مخدر يسبب فقدان الوعي والذاكرة، (GHB)، مخدر يسبب فقدان الوعي والذاكرة.

هناك بعض الاعراض التي يصاب بها الضحية بعد اخذ مخدر الاغتصاب، ومنها:

1. فقدان الوعي.

2. فقدان الذاكرة.

3. الارتباك.

4. الصداع.

5. الغثيان.

6. القيء.

ما هي طرق الوقاية من أخذ مخدر اغتصاب الفتيات؟

1. تجنب تناول المشروبات من مصادر غير موثوقة.

2. عدم ترك المشروبات دون رقابة.

3. تجنب تناول المشروبات من زجاجات مفتوحة.

4. الحفاظ على صلة بالأصدقاء والعائلة.

5. تجنب المواقف الخطرة.

.مخدرات الاغتصاب كيف يؤثر على الجسم بطرق خطيرة؟

1. فقدان الوعي والذاكرة.

2. الارتباك والتشوش.

3. الصداع والغثيان.

4. القيء والإسهال.

5. انخفاض الضغط الدموي.

6. زيادة معدل النبض.

7. فقدان التحكم في العضلات.

8. الشعور بالخدر.

9. فقدان القدرة على التحدث.

10. الشعور بالخوف والقلق.

وهناك بعض التأثيرات الطويلة الأمد التي تؤثر علي الشخص الذي اخذ هذا المخدر ومنها:

1. الاكتئاب.

2. القلق.

3. فقدان الثقة بالنفس.

4. مشاكل النوم.

5. الصداع المزمن.

6. مشاكل في الذاكرة.

7. مشاكل في التركيز.

8. مشاكل في العلاقات.

9. الشعور بالذنب.

10. الشعور بالخزي.

كما أكد التقرير ان الجسد ايضا يتأثر بسبب اخذ مخدر اغتصاب الفتيات، ومن ضمن هذه التأثيرات التالي:

1. انخفاض وظائف الكبد.

2. انخفاض وظائف الكلى.

3. مشاكل في الجهاز التنفسي.

4. مشاكل في الجهاز القلبي.

5. زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

6. مشاكل في الجهاز الهضمي.

7. فقدان الشهية.

8. فقدان الوزن.