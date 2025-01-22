شكرا لقرائتكم خبر عن النحافة الزائدة تعرضك لأمراض القلب.. عادات تزيد الوزن بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة أجراها مؤخرا باحثون فى كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أن الأشخاص النحفاء لا يزالون عرضة للإصابة بمشكلات القلب، على عكس المعتقد بأنهم في حماية منها بسبب قلة دهون أجسادهم.

ووفقا لتقرير مطول ناقش الدراسة نشر في موقع ذا صن، فإن الباحثون أكدوا أن الدهون المتراكمة في العضلات لدى النحفاء قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بغض النظر عن مؤشرات كتل الجسم وكتل الدهون أيضا.

وتابع التقرير أن العلماء في جامعة هارفرد اكتشفوا أن النساء اللاتي لديهن هذه النوعيات من الدهون المختفية هن الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية ومشكلات قصور القلب، فتلك الدهون تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة ما يزيد عن 7%.

وخضعت المجموعة التي أجرى البحث عليها والتي قدرت بحوالى 669 شخصا لتقييمات وظائف القلب وقياس كميات الدهون والعضلات.

عادات صحية لا تنقص وزنك بل تزيده بشكل صحى

وفي السياق ذاته، ذكر تقرير آخر، نشر فى الموقع ذاته، عن العادات الصحية التي يتبعها البعض أملا في إنقاص الوزن لكنها في الحقيقة ورغم أنها صحية للغاية إلا أنها لا تنقص الوزن بل تزيده زيادة صحية.

ومن بين هذه العادات والممارسات الإفراط فى تناول الوجبات الخفيفة

الوجبات الخفيفة الصحية سبب فى الحفاظ على الوزن، والكميات الكبيرة منها تجعلها سببا فى زيادة الوزن الطفيف بصحة.

حساب السعرات الحرارية

حساب السعرات الحرارية في الأنظمة الغذائية يجعلك تفهم معدل حرقك ومعدل وزنك، وحسابك الدائم لهذه السعرات قد يساعد على حفاظك على وزنك وزيادته زيادة خفيفة صحية.

تناول المنتجات قليلة الدسم

يعزز من زيادة الوزن دون دهون زائدة، نظرا لأن المنتجات الغنية بالدهون مليئة بالسكر والمواد المضافة، اختر الأطعمة الكاملة بأقل قدر ممكن من الدهون مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع من الأنظمة التي نتخطى فيها بعض الوجبات، وهو ما قد يزيد الوزن ولا ينقصه كما يعتقد البعض، رغم أنه نظام صحى.