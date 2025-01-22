شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين أعراض نورو فيروس وHMPV ونزلة البرد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات الشتاء وآخرها الفيروس الرئوى البشرى (HMPV) المنتشر فى دول جنوب شرق آسيا وفيروس نورو فيروس المنتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح خبراء الأمراض المعدية ضرورة معرفة الفرق بين الأعراض واتباع تدابير الوقاية، وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية نوضح الفرق بين أعراض نورو فيروس والفيروس الرئوى البشرى (HMPV) ونزلة البرد، فى هذا الإنفوجراف.