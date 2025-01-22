شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تبدأ بعد الستين.. قواعد ذهبية للحفاظ على صحتك وقوتك وسعادتك والان مع تفاصيل الخبر

الشباب يبدأ من بعد الستين، ليست مقولة خيالية، بل يمكنك جعلها حقيقة واقعة إذا ما اتبعت نمطا حياتيا صحيا، يعزز لديك الطاقة والقوة والمناعة، وأيضا الحركة والنشاط.

ووفقا لتقرير مطول نشر فى موقع verywellhealth متناولا نمط الحياة الصحى المثالى المتكامل بعد عمر الستين، فإن هذا العمر الذى يخطط فيه الكثيرين للتقاعد، فإنه الوقت المناسب لاستغلال وقت الفراغ للاستمتاع بالتمرينات الرياضية والأنشطة الصحية، التى تتحدى العمر، وتعزز الصحة

قواعد ذهبية بعد الستين..للشباب والحيويةعش بنمط صحى حركى رياضى مناسب

العيش بنمط رياضى صحى من أهم الخطوات فى هذا العمر، وممارسة بعض التمرينات البسيطة السهلة والرياضات المناسبة للعمر مثل المشى السريع، الرقص، صعود السلالم، التنس، ورياضة السباحة، كلها تعزز مرونة العظام وقوتها، وإبطاء فقدانها.

سيطر على وزنك

اجعل وزنك صحيا دون فقدان أو زيادة بإتباع نظام صحى مناسب لعمرك، وأيضا استشر مختص فى ممارستك للرياضة المناسبة، للتمتع بكتلة عضلية ودهنية مناسبة

افحص هرموناتك وعززها

قد تحتاج لهرمونات بديلة فى هذا العمر وفقا لحالتك العامة، وهذه الهرمونات البديلة قد تحافظ على الضعلات وتقى من هشاشة العظام، وتخفف أعراض إنقطاع الطمث

كن إيجابى وعش حياتك

النظرة الإيجابية المتفائلة فى هذا العمر تعزز صحتك النفسية والعقلية والجسدية كذلك، كن إيجابيا ومرحا للوقاية من أعراض الإكتئاب

اعتن بصحة فمك

لإن صحة الفم هامة وضرورية فعلك الحفاظ عليها والعناية بفمك جيدا، من خلال غسيل الأسنان والمتابعة الدورية لدى الطبيب

الحفاظ على صحة المثانة والجهاز البولى

تابع مشكلات التقدم فى العمر مثل سلس البول واحتباسه، وكثرة التبول ليلا، لدى مختص

حافظ على حياتك الإجتماعية

وتمتع بروتين جيد لعلاقاتك الإجتماعية، وخطط للتفاعل مع الأهل والأصدقاء والجيران والبيئة المحيطة بشكل فعال

أنشطة محفزة للدماغ

اجعل أنشتطك الذهنية أفضل وأعمق، قراءة كتاب، الاستماع للموسيقى، اشترك فى دورات مفيدة، لعب الطاولة، تعلم آلة موسيقية، لتعزيز عمل الأعصاب والدماغ، وتحسين القدرات العقلية.