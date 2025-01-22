شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جهاز فى بريطانيا يحسن المزاج ويعالج الاكتئاب والوسواس القهرى والان مع تفاصيل الخبر

اختبرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" إحدى التجارب الرائدة لجهاز يقوم بتعزيز مزاج المرضى، باستخدام واجهة كمبيوتر دماغية تعمل على تغيير نشاط الدماغ بشكل مباشر باستخدام الموجات فوق الصوتية، وهو ما يساعد فى علاج الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى، بحسب موقع جريدة "جارديان" البريطانية.

الجهاز، الذى تم تصميمه لتتم زراعته تحت الجمجمة لكن خارج الدماغ، يرسم خريطة للنشاط ويرسل نبضات موجهة من الموجات فوق الصوتية "لتشغيل" مجموعات من الخلايا العصبية.

سيتم اختبار سلامته وتحمله على حوالى 30 مريضًا فى تجربة بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترلينى، بتمويل من وكالة الأبحاث المتقدمة والاختراع فى المملكة المتحدة (Aria).

فى المستقبل يأمل الأطباء أن تعمل التكنولوجيا على إحداث ثورة فى علاج حالات مثل الاكتئاب والإدمان والوسواس القهرى والصرع من خلال إعادة التوازن إلى أنماط النشاط الدماغى المضطربة.

وقال جاك كارولان، مدير برنامج Aria، إنه يمكن أن تساعد تقنيات الأعصاب مجموعة أوسع بكثير من الناس مما كنا نعتقد، إن المساعدة فى علاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، والصرع، والإدمان، واضطرابات الأكل، هى الفرصة الضخمة هنا.. نحن عند نقطة تحول في كل من الحالات التي نأمل أن نتمكن من علاجها والأنواع الجديدة من التقنيات الناشئة للقيام بذلك".

تتبع التجربة التقدم السريع في تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب (BCI)، حيث أطلقت شركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك تجربة سريرية على مرضى الشلل العام الماضي ودراسة أخرى لاستعادة التواصل لمرضى السكتة الدماغية من خلال ترجمة أفكارهم مباشرة إلى كلام.

ومع ذلك، تثير التقنيات قضايا أخلاقية كبيرة حول ملكية وخصوصية البيانات، وإمكانية التحسين وخطر التمييز العصبي، حيث يمكن استخدام بيانات الدماغ للحكم على مدى ملاءمة الشخص للتوظيف أو التأمين الطبي.

وقالت كلير إلويل، أستاذة الفيزياء الطبية في جامعة كوليدج لندن: "قد تكون هذه الابتكارات سريعة الحركة حقًا من منظور تقني، لكننا نتخلف عن الركب في معالجة القضايا الأخلاقية العصبية".

وأضافت "نحن الآن نصل إلى المسارات العصبية بطريقة لم نتمكن من القيام بها من قبل، لذلك نحتاج إلى النظر بعناية في التأثير السريري لأي تدخل والتأكد من أننا نتصرف دائمًا بما يخدم مصالح المريض".

ستختبر التجربة الأخيرة جهازًا طورته شركة Forest Neurotech غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من الغرسات الغازية، حيث يتم إدخال الأقطاب الكهربائية فى مكان محدد فى الدماغ، يستخدم Forest 1 الموجات فوق الصوتية لقراءة وتعديل النشاط، تصف آريا الجهاز بأنه "أكثر واجهة الدماغ والحاسوب تقدمًا في العالم" نظرًا لقدرته على تعديل النشاط عبر مناطق متعددة في وقت واحد.

وهذا يوسع التطبيقات المستقبلية المحتملة لعدد كبير من المرضى المتأثرين بحالات مثل الاكتئاب والقلق والصرع، وهي كلها حالات "على مستوى الدائرة" بدلاً من أن تكون موضعية في منطقة دماغية محددة.

وقال أيمون جمجوم، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفيات جامعة باركينج وهافرينج وريدبريدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والذي يقود المشروع: "هذه تقنية أقل تدخلاً والقدرة على تقديم شكل أكثر أمانًا من الجراحة أمر مثير للغاية.. إذا نظرت إلى حالات مثل الاكتئاب أو الصرع، فإن ثلث هؤلاء المرضى لا يتحسنون.. هذه هي المجموعات التي يمكن أن تكون فيها تقنية مثل هذه حلاً يغير الحياة".

ستقوم تجربة هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتجنيد المرضى الذين، بسبب إصابة في الدماغ، وتمت إزالة جزء من جمجمتهم مؤقتًا لتخفيف تراكم الضغط الحرج في الدماغ، وهذا يعني أنه يمكن اختبار الجهاز دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

عند وضعه تحت الجمجمة، أو في الأفراد الذين يعانون من عيب في الجمجمة، يمكن للموجات فوق الصوتية اكتشاف تغييرات طفيفة في تدفق الدم لإنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد لنشاط الدماغ بدقة مكانية تبلغ حوالي 100 مرة من فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي النموذجي.

سيرتدي المشاركون الجهاز على فروة رأسهم في موقع عيب الجمجمة لمدة ساعتين سيتم قياس نشاط أدمغتهم وسيختبر الباحثون ما إذا كان من الممكن تغيير مزاج المرضى ومشاعرهم الدافعية بشكل موثوق.

هناك اعتبارات تتعلق بالسلامة، حيث يمكن أن تتسبب الموجات فوق الصوتية في تسخين الأنسجة.

قالت البروفيسور إلسا فورجنان، عالمة الأعصاب في جامعة بليموث، والتي تتعاون في المشروع: "ما نحاول تقليله هو الحرارة. هناك مقايضة بين السلامة والفعالية".

وأضافت أنه سيكون من المهم أيضًا التأكد من عدم تغيير الشخصية أو اتخاذ القرار بطرق غير مقصودة - على سبيل المثال، جعل شخص ما أكثر اندفاعًا.

ستستمر الدراسة لمدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من مارس، مع التركيز على الأشهر الثمانية الأولى على تأمين الموافقة التنظيمية.. إذا نجحت، تأمل فورست في الانتقال إلى تجربة سريرية كاملة لحالة مثل الاكتئاب.

تجربة فورست 1 هي واحدة من 19 مشروعًا تم الإعلان عنها في بريطانيا كجزء من برنامج تقنيات الأعصاب الدقيقة بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني لشركة أريا، مع مشاريع أخرى بما في ذلك البحث في الأعصاب.