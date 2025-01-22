علامات على أن الأطفال يفتقرون إلى الحب الأبوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 10:19 صباحاً - عادة ما تعتبر الأمهات الشخصية المسؤولة عن تربية الأبناء، ولكن للآباء أيضاً دور لا يقل أهمية خلال مرحلة نمو أطفالهم وتطورهم، فقد يحتاج الأطفال إلى تلقي الحب والمودة من كلا الوالدين، ومع ذلك قد يكون لدى بعض الأطفال آباء يعملون بدوام كامل ومشغولون، ويجب الانتباه إلا أنه لا يوجد شيء أكثر إرضاءً من دور الأب الذي يظهر المودة والحب والتفهم لأطفاله، مما يسمح لهم بالنمو في بيئة صحية ، فقد يفتقر العديد من الأطفال إلى المودة ، وذلك إما بسبب أسرهم أو البيئة المحيطة بهم.

إليك وفقًا لموقع "raisingchildren"دور الآباء في نمو وتطور الأطفال وعلامات تدل على أن الطفل يفتقر إلى الحب الأبوي.

دور الآباء في نمو وتطور الأطفال

يميل الأطفال إلى أن يكونوا أكثر ثقة وأمانًا عاطفيًا- الصورة من موقع Freepik

يميل الأطفال الذين يشارك آباؤهم في تربيتهم إلى أن يكونوا أكثر ثقة وأمانًا عاطفيًا، ويشكلون روابط اجتماعية أفضل، وغالبًا ما تكون نتائجهم التعليمية أفضل مقارنة بالأطفال الذين لديهم آباء أقل مشاركة، ويميل الأطفال أيضًا إلى امتلاك مهارات تواصل وأداء فكري أفضل.

يعد لمشاركة الأب تأثير هائل على النمو المعرفي للطفل، خاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة.

يقدم الآباء منظورًا مختلفًا لحياة أطفالهم. فهم يميلون إلى تشجيع الأطفال على الاستقلال، ومساعدتهم على استكشاف العالم من حولهم ومنحهم الفرصة لارتكاب الأخطاء.

يتمتع الأطفال بالقدرة على تحقيق مستويات أعلى من التحصيل الأكاديمي، والتي تستمر حتى مرحلة المراهقة وسن البلوغ.

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علامات أن الطفل يفتقر إلى الحب الأبوي

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الحب من آبائهم وهي كالآتي.

الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحب الأبوي سيواجهون صعوبة في التحكم في عواطفهم، خاصة إذا كان الأم والأب يبتعدون عندما يرغب الطفل في احتضانهم أو تقبيلهم، فقد يكون لديهم مشاكل عاطفية كما إن ندرة تحدث الآباء مع الأطفال يدل على أن الأم والأب يحتفظان بمشاعرهما لأنفسهما، وهذا يعلم الأطفال أيضًا ترك المشاعر تتراكم بداخلهم.

عندما يكبر الأطفال دون التمتع بالحب الكافي من كلا الوالدين، سيجدون صعوبة في الثقة بالآخرين في حياتهم.

سيبدأ الأطفال الذين لا يحصلون على الكثير من الاهتمام في طلب الاهتمام عندما يكبرون، وقد يسعى الطفل إلى جذب انتباه الآخرين ويكون له تأثير سلبي عليهم.

الأطفال الذين لا يحصلون على الحب الكافي قد لا يحصلون على نفس القدر من الثناء، وبدلاً من أن يشعر الأطفال بالفخر والسعادة،

نصائح لتعزيز دور الأب حسب مرحلة نمو الطفل

يعد الأب هو أحد أهم الأشخاص في التواصل التفاعلي لدى الأطفال، فيما يلي مراحل نمو الطفل والأشياء التي يمكن للآباء القيام بها لتحقيق أقصى قدر من النمو والتطور:

الأطفال من عمر (0-2 سنة)

خلال العامين الأولين من حياة الطفل، يتعلم الطفل الثقة بالآخرين، أو عدم الثقة بهم، وقد يعتمد كل شيء على الأشخاص الذين يحيطون بالطفل، وخاصة الوالدين.

يمكن تقوية الرابطة الأولية بين الأب والطفل عن طريق ملامسة الجلد للجلد، وحمل الطفل قدر الإمكان ومحاولة التفاعل معه.

يعتمد الرضع والأطفال على التعرف على الوجه في هذا العمر، لذا يمكنك محاولة التخلص من عوامل التشتيت والتركيز، من خلال إعطاء الأولوية دائمًا للاتصال المباشر بالعين مع الطفل.

الأطفال من عمر (3-4 سنوات)

في هذه المرحلة، يبدأ الأطفال بالحصول على الاستقلال واكتشاف شعور بالسيطرة على شخصيتهم. يمكن للآباء مساعدة أطفالهم على النمو من خلال السماح لهم باتخاذ خيارات بسيطة، على سبيل المثال، اختيار الطعام والألعاب والملابس.

الأطفال من عمر (5-8 سنوات)

عندما يرغب الآباء في المشاركة مع أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، فإن الأشياء التي يمكنهم القيام بها غالبًا ما تكون دعوة أطفالهم للعب، مما يساعد الأطفال على التعرف على المنافسة والمغامرة، ودفع الحدود لبناء الثقة بالنفس.

الأطفال من عمر (9-12 سنة)

الأطفال الذين يتلقون التشجيع لديهم شعور بالفخر بإنجازاتهم.- الصورة من موقع Freepik

يتمكن الأطفال الذين يتلقون التشجيع والثناء من والديهم من تطوير شعور بالفخر بإنجازاتهم. يمكن للآباء التأثير على نمو الأطفال في هذه المرحلة، من خلال غرس الشعور بالكفاءة والثقة في قدرات أطفالهم، وخاصة في التعامل مع المهام الموكلة إليهم، لذا يجب مساعدة طفلك في بناء الثقة وإيصال اهتمامك به وكيفية قضاء وقتك معه.

الأطفال من عمر (13-18 سنة)

في مرحلتي ما قبل المراهقة يبدأ الأطفال في الحاجة إلى تعلم كيفية استكشاف زيادة الاستقلال والسيطرة؛ لذا يمكن للآباء التأثير على نمو أطفالهم المراهقين من خلال:

مساعدة الأطفال في كيفية اختيار الأصدقاء الجدد الذين قد يكون لهم تأثير إيجابي.

إظهار الحب والاحترام للأم، لتصبح شخصية الأب نموذجًا يحتذى به لكيفية تعامل الرجال مع النساء.

في النهاية من خلال مشاركة الأب المباشرة في عملية تربية الطفل، يمكن تعزيز عملية نمو الطفل وتطوره.

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