شكرا لقرائتكم خبر عن سموم على مائدة طعامك.. أدوات المطبخ البلاستيكية السوداء تقودك للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يدق الخبراء الطبيون ناقوس الخطر بشأن العلاقة بين المواد البلاستيكية الدقيقة والسرطان، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على مدى العقد الماضي، أصبح العلماء يشعرون بقلق متزايد من أن هذا الطاعون البلاستيكي قد يسبب تسمما خطيرا لأجسادنا وأدمغتنا، مع عواقب كبيرة في بعض الحالات.

والآن بدأت سلسلة من الدراسات في تأكيد أحد أسوأ مخاوف الطب ــ أن هذه الجزيئات، التي قد يصل حجمها إلى واحد على مليار من السنتيمتر، قد تغذي موجة من السرطانات التي تؤثر على رئتي الإنسان، والقولون، والمثانة، وغدد البروستاتا.

وتأتي بعض الأخبار الأكثر إثارة للقلق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الذين أجروا مراجعة متعمقة لأكثر من 3000 دراسة حول المواد البلاستيكية الدقيقة.

وأعلن تقريرهم، الذي نُشر في ديسمبر 2024 في مجلة ACS Publications Environmental Science & Technology، بشكل واضح: "لقد خلصنا إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يشتبه في أنها تضر بالصحة الإنجابية والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي لدى الإنسان، مع وجود ارتباط مقترح بسرطان القولون والرئة " .وتعد هذه الورقة البحثية أول مراجعة للدراسات السابقة حول البلاستيك الدقيق باستخدام أساليب "المعيار الذهبي" لهذا النوع من الأبحاث المعتمدة من قبل الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.

قال الدكتور أنطونيس ميريداكيس، المحاضر في العلوم البيئية بجامعة برونيل لصحيفة "ديلى ميل"، إن هذا النهج يتضمن دمج النتائج الأكثر موثوقية من مجموعة كبيرة من الدراسات، بحيث تكون الاستنتاجات الإجمالية موثوقة قدر الإمكان: "هذه النتائج قوية".

في المتوسط، نبتلع حوالي 5 جرامات من جزيئات البلاستيك كل أسبوع - وهو نفس وزن بطاقة الائتمان - وفقًا لمراجعة أجراها صندوق الحياة البرية العالمي في عام 2019 لبيانات من 50 دراسة سابقة، وعلى مدار عام، يصل هذا إلى 260 جرامًا، أو نصف رطل.

يتم تصنيف الجزيئات الصغيرة التي تغزو مجرى الدم والأعضاء لدينا على أنها جسيمات بلاستيكية دقيقة (بحجم يصل إلى 0.0001 مم) وجسيمات بلاستيكية نانوية (بحجم يصل إلى مليار جزء من السنتيمتر، 0.000000001 سم2).

لقد أصبحت هذه النفايات أكثر انتشارا، ففي كل عام تنتج الشركات في مختلف أنحاء العالم ما يقرب من 460 مليون طن متري من البلاستيك. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.1 مليار طن بحلول عام 2050، وقد أظهرت الأبحاث بالفعل كيف يمكن للجسيمات البلاستيكية الدقيقة أن تستقر في أعضائنا، مما يسبب التهابًا خطيرًا.

وغالبًا ما تحمل أسطح هذه الجزيئات مواد كيميائية خطرة - وتشمل هذه المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، مواد ملينة - إضافات كيميائية تجعل البلاستيك أكثر مرونة - والتي قد تؤدي إلى تحور الحمض النووي لدينا، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقد تعزز هذا الخوف بشكل كبير من خلال تقرير جديد صدر عن جامعة كاليفورنيا، والذي سلط الضوء على الأدلة العلمية التي تشير إلى أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تعطل طبقة المخاط في القولون والتي تحمي خلاياها عادة من التلف، وبالتالي "تعزز تطور الورم".

وحذر الباحثون أيضًا من أن جزيئات البلاستيك الدقيقة يشتبه في أنها تقتل الخلايا المعوية وتسبب التهابًا مزمنًا، فضلاً عن الإضرار بالجهاز المناعي المعوي، مما قد يسبب أيضًا تغييرات سرطانية.

وأفاد الباحثون في كاليفورنيا أيضًا بوجود ارتباط بين استنشاق البلاستيك الدقيق وضعف وظائف الرئة، ويمكن أن تتسبب هذه الجزيئات في إتلاف أنسجة الرئة وتسبب التهابًا مزمنًا قد يؤدي إلى إتلاف الخلايا وحمضها النووي، "مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة".

يحذر المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ماثيو كول من أن أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها هو حفظ الطعام في حاويات بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة.

يقول الخبراء في مؤسسة سرطان الثدي في المملكة المتحدة، إنه على الرغم من عدم إثبات ذلك بعد، فإن الارتباط بين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة وخطر الإصابة بسرطان الثدي أمر محتمل.

وتوضح الجمعية الخيرية: "غالبًا ما تحتوي المواد البلاستيكية الدقيقة على مزيج من المواد الكيميائية التي تعطل الهرمونات، والتي تحاكي هرمون الاستروجين الأنثوي، وقد تكون هذه المواد خطيرة بشكل خاص لأنها مرتبطة بالتسبب في تغييرات سرطانية في خلايا الثدي، يمكن أن يؤدي تناول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الالتهاب والتهيج، وقد يؤدي هذا إلى تلف الحمض النووي وتعزيز الإصابة بالسرطان".

وتأتي هذه النتائج في أعقاب بحث جديد مثير للقلق حذر من وجود ارتباط بين تناول البلاستيك الدقيق والإصابة بسرطان البروستاتا.

استخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت eBioMedicine في أكتوبرالماضي، المسح عالي التقنية لتحديد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في عينات الأنسجة المأخوذة من 22 مريضًا بسرطان البروستاتا (بمتوسط عمر 67 عامًا).

اكتشف الباحثون في مستشفى جامعة بكين الأول في العاصمة بكين مجموعة كبيرة من أنواع البلاستيك المختلفة داخل أنسجة الورم، بما في ذلك البوليسترين والبولي أميد وكلوريد البولي فينيل (PVC).

أثارت مستويات جزيئات البوليسترين الدقيقة قلق العلماء بشكل خاص.يستخدم هذا البلاستيك عادة في حاويات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة، وأظهرت الدراسة أنه كلما زادت كمية الأطعمة الجاهزة التي يتناولها المرضى، كلما وجدت كمية أكبر من البوليسترين في أورامهم.

وحذرالعلماء من أن المواد البلاستيكية الدقيقة تحتوي على مواد ملينة سامة لها "خصائص معروفة تغير الهرمونات وغالبا ما تكون مسببة للسرطان".

ويطالبون بإطلاق دراسات واسعة النطاق بشكل عاجل لاستكشاف كيف يمكن أن تؤدي عبوات الأطعمة الجاهزة إلى التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة، ويأتي المزيد من القلق من الأبحاث الأسترالية التي نشرت في أغسطس، والتي كشفت عن العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة في المسالك البولية لدى أكثر من ثلثي المرضى المصابين بسرطان المثانة.

وقامت الدراسة، التي أجرتها جامعة بوند في كوينزلاند، بفحص بيانات الأبحاث التي تم جمعها من 18 دراسة سابقة على مرضى في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وإيطاليا وهولندا وباكستان وتايوان.

وفي حين لا يوجد دليل مباشر على أن المواد البلاستيكية الدقيقة تسبب السرطان، خلص الباحثون إلى أن الأدلة تظهر أن المواد السامة والالتهابية ألحقت أضرارا جسيمة بخلايا المسالك البولية البشرية بطرق قد تؤدي إلى تحولها إلى خلايا سرطانية.

في عام 2019، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا خلص إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في مياه الشرب لا تشكل تهديدا.

لكن العلماء الأستراليين قالوا إن أدلتهم "تتحدى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أن المواد البلاستيكية الدقيقة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة".

وأضافوا: "إن التأثيرات السامة الموثقة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، إلى جانب قدرتها على إحداث الالتهاب وتقليل قابلية الخلايا للحياة، تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالصحة العامة فيما يتعلق بسرطان المثانة".

وقد تزايدت المخاوف بشأن البلاستيك الذي يحيط بنا في الحياة اليومية نتيجة للأبحاث التي أجرتها جامعة بليموث حول أواني الطهي البلاستيكية - وخاصة أواني الطهي البلاستيكية السوداء.

كشفت دراسة أجريت العام الماضي في مختبر بليموث البحري أن أدوات الطهي البلاستيكية يمكن أن تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة في الطعام أثناء تحضيره.

حذر المؤلف الرئيسي، الدكتور ماثيو كول، وهو خبير كبير في علم السموم البيئية، من أن أدوات الطهي البلاستيكية قد تساهم في إضافة أكثر من 5000 قطعة بلاستيكية دقيقة سنويًا إلى الطعام المطبوخ في المنزل.

تشير أبحاث سابقة من الجامعة إلى أن أدوات المائدة البلاستيكية السوداء، والتي تعد من الأمور الشائعة في العديد من المنازل، قد تكون خطيرة بشكل خاص،

وفي دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة البيئة الدولية، وجدت أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مصنوعة من النفايات الإلكترونية وتحتوي على مثبطات اللهب السامة والرصاص والزئبق.

وقالت الدراسة، إن لون البلاستيك الأسود، المشتق من الكربون الأسود (جزيئات الكربون)، هو في الأساس شكل من أشكال السخام" اللون الأسود"، وقد وجدت الدراسة مواد كيميائية سامة في 40% من أدوات المائدة البلاستيكية السوداء، والتي تم اختبارها بما يصل إلى 30 مرة فوق المستوى الذي يعتبر آمنًا.

وبالإضافة إلى تجنب أواني الطهي البلاستيكية السوداء، قالت الدكتورة ميريداكيس لصحيفة "ديلي ميل" إنه يمكننا جميعًا تقليل تعرضنا للمواد البلاستيكية الدقيقة من خلال تحسين جودة الهواء في منازلنا.

وأضافت، "إن تلوث الهواء بالمواد البلاستيكية الدقيقة أكثر انتشارًا في الأماكن المغلقة مقارنة بالأماكن الخارجية"، إن التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام باستخدام منظفات تحتوي على مرشحات هواء عالية الجودة، بالإضافة إلى إزالة الغبار وتهوية منازلنا، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا حقًا."

وأوضحت الدراسة، المطبخ، من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها هو حفظ الطعام والشراب في حاويات بلاستيكية - وخاصة القديمة والهشة والمخدوشة. الشيء الآخر الذي يجب حظره في المنزل هو الحاويات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل زجاجات المياه، لأنها تستخدم أرخص أشكال البلاستيك التي تفرز أكبر عدد من الجزيئات الدقيقة".

