شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تقوّم السلوك العنيف لدى ابنك.. نصائح مهمة وعلامات لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

الغضب عند الأطفال من السلوكيات الطبيعية التي قد تظهر في مراحل النمو المختلفة، وهو تعبير عن مشاعر الإحباط أو التحديات التي يواجهها الطفل في فهم أو التعامل مع بيئته.

ليس الغضب دائما أمراً سلبياً، بل يمكن أن يكون إشارة إلى حاجة الطفل للتعبير عن مشاعره أو التواصل مع من حوله، ومع ذلك، عندما يصبح الغضب زائد عن الحد أو غير مناسب للمواقف، فإنه قد يؤثر سلباً على سلوك الطفل وتفاعله مع أسرته ومن حوله فى المدرسة ايضا.

فقد يفتقر طفلك، كطفل صغير أو طفل في سن ما قبل المدرسة، إلى ضبط النفس للتعبير عن غضبه بسلام، وبدلاً من ذلك، قد يلجأ إلى الهجوم بشكل طبيعي، وربما يضرب أو يعض بسبب إحباطه.

إذا كان لديك طفل صغيرا مشاغبا، فراجع هذه العلامات التسعة التي تشير إلى طفل عدواني وتعلم ما يمكنك فعله حيال ذلك حسب موقع popsuger

علامات تنذر بعنف طفلك

1. الصراخ والشتائم هي شكل غير مباشر من أشكال العدوان.

2. وجود صعوبة في التحكم في عواطفهم.

3. وجود صعوبات في التفاعل مع زملائهم في المدرسة.

4. وجود مشاكل في التركيز وتشتت الانتباه.

5. وجود مشاكل في ضبط النفس.

6. تقلبات المزاج إلى حد كبير

في حين أن الغضب الصراخ قد يكون أمرا طبيعيا - وخاصة أثناء نوبات الغضب - إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقويم سلوك طفلك وفقا لموقع healthychilden.

نصائح لتقويم سلوك الطفل

1. علّم أفراد أسرتك القواعد

2. "السيطرة على النفس"، تذكر أن الأطفال الصغار لا يتمتعون بقدرة طبيعية على التحكم في أنفسهم، فهم يحتاجون منك أن تعلمهم عدم الركل أو الضرب أو العض عندما يكونون غاضبين، بل التعبير عن مشاعرهم من خلال الكلمات.



3. تجنب التهديدات، فبدلاً من قول "توقف وإلا"، من الأفضل دائمًا تعليم طفلك سلوكًا بديلًا، تجاهل السلوك السيئ البسيط لفترة وجيزة، ثم أخبر طفلك بما يجب عليه فعله بدلاً من ذلك.



4. شجع طفلك بكلمات تحفيزية لكي يكون الانضباط أكثر فعالية، يجب أن يتم بشكل مستمر، وليس فقط عندما يسيء طفلك التصرف، امتدح طفلك وأظهر له المودة الحقيقية عندما يتصرف بالطرق التي تحبها، مثل أن يكون لطيفًا ولطيفًا.

5. راقب طفلك بعناية وراقب النزاعات مع رفاق اللعب، إذا كان الخلاف بسيطًا، فابق بعيدًا واترك الأطفال يحلونه بأنفسهم، أما في حالة من الغضب ويضرب أو يعض الآخر، أفصل بين الأطفال وابقهم منفصلين حتى يهدأوا.

6. استخدم وسائل تشتيت صحية، يمكن أن يكون إشراكه في نشاط آخر يمكن أن يساعد في تهدئته.

7. استخدمي العقاب باعتدال ولا حرج في استخدام العقاب عندما يكون سلوك طفلك غير لائق، ولكن يجب أن يكون العقاب هو الملاذ الأخير.

8. تحكم في انفعالاتك، لأن إحدى أفضل الطرق لتعليم طفلك السلوك المناسب هي مراقبة انفعالاتك، فإذا عبرت عن غضبك بطريقة هادئة وسلمية، فمن المحتمل أن يحذو طفلك حذوك.