شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صحية.. نسب الحديد الطبيعية بالجسم ونصائح لصحة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الحديد معدنًا غذائيًا مهمًا يشارك في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نقل الأكسجين في الدم، وهو ضروري لتوفير الطاقة للحياة اليومية.

وفقا لموقع better health تشمل المصادر الجيدة للحديد اللحوم الحمراء والأحشاء وحبوب الإفطار المدعمة بالحديد، قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، شحوبًا والتهاب الفم والتهاب اللسان، والتهاب الشفاه، قد يُلاحظ أيضًا نزيف وإفرازات في شبكية العين، وخاصةً لدى الأفراد المصابين بفقر الدم الشديد.

تشمل نسب الحديد الطبيعية فى الجسم:

الذكور: 80-180 ميكروجرام/ديسيلتر أو 14-32 ميكرومول/لتر (وحدات النظام الدولي للوحدات)

الإناث: 60-160 ميكروجرام/ديسيلتر أو 11-29 ميكرومول/لتر (وحدات النظام الدولي للوحدات)

حديثي الولادة: 100-250 ميكروجرام/ديسيلتر

الطفل: 50-120 ميكروجرام/ديسيلتر

زيادة نسبة الحديد فى الدم

ترتبط الزيادة في مستوى الحديد بما يلي:

داء ترسب الأصبغة الدموية مجهول السبب

التهاب الكبد الفيروسي

التسمم الحاد بالحديد (

فقر الدم الانحلالي

فقر الدم الخبيث

فقر الدم اللاتنسجي أو نقص التنسج

التسمم بالرصاص

الثلاسيميا

نقص فيتامين ب6

انخفاض الحديد فى الجسم

يرتبط انخفاض مستوى الحديد في الجسم بما يلي:

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

نقص الحديد

الفشل الكلوي المزمن

العديد من الالتهابات بالجسم

قصور الغدة الدرقية

الوقاية من نقص الحديد عند الأطفال

تتضمن بعض الاقتراحات للوقاية من نقص الحديد عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا ما يلي:

تناولي نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد أثناء الحمل، واللحوم الحمراء هي أفضل مصدر للحديد.

يجب إجراء فحوصات للتأكد من عدم الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، وإذا وصف لك الطبيب مكملات الحديد، فلا تتناوليها إلا وفقًا للتعليمات.

أرضعي طفلك رضاعة طبيعية أو اختاري تركيبات الحليب الصناعي المدعمة بالحديد.

لا تعطي طفلك حليب البقر أو أي سوائل أخرى قد تحل محل الأطعمة الصلبة الغنية بالحديد قبل عمر 12 شهرًا.

لا تؤخري إدخال الأطعمة الصلبة إلى نظام طفلك الغذائي. ابدئي بإعطاء طفلك الأطعمة المهروسة عندما يبلغ من العمر حوالي 6 أشهر.

قدمي الأطعمة اللينة المتكتلة أو الأطعمة المهروسة في حوالي 7 أشهر.

الوقاية من نقص الحديد عند المراهقين

تحدث مع طفلك عن أهمية الحديد، وساعده على اكتساب المعرفة الكافية لاتخاذ خيارات غذائية مسئولة.

شجعه على تناول الأطعمة والوجبات الغنية بالحديد، مثل حبوب الإفطار والخبز المدعم بالحديد، وتقديم اللحوم أو الدواجن أو الأسماك مع وجبة المساء.

إذا كان طفلك يرغب في تجنب اللحوم الحمراء أو التحول إلى النظام النباتي، فيجب تقديم مصادر جيدة للحديد غير الهيمي مثل الفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء والبروكلي والسبانخ والفاصوليا والحبوب المدعمة والخبز والحبوب الكاملة.

تشجيع طفلك على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الفواكه أو الخضراوات مع الوجبات.

شرب كميات معتدلة فقط من الشاي والقهوة، لأنها قد تؤثر على امتصاص الحديد.