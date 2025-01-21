شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما.. ماذا تعرف عن الطلاق الرمادى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أثار خبر انفصال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن زوجته كريستينا سيرا بعد رحلة زواج استمرت 30 عاماً، الكثير من الجدل بين متابعى الكرة العالمية، خاصة أن الانفصال تم بعد هذه السنوات الطويلة,

الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج يطلق عليه اسم "الطلاق الرمادى"، ووفقا للطب النفسى، فمصطلح الطلاق الرمادي يشير إلى ظاهرة إنهاء الزواج بين كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 50 عاماً وما فوق وبعد ارتباط لسنوات طويلة، ويتساءل كثيرون لماذا لا يدرك الزوجان اللذان ظلا معاً لفترة طويلة أنهما غير مناسبين لبعضهما البعض إلا في وقت متأخر.

حسب تقرير مجلة " فوربس" كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية تجارب 44 مطلقًا - تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر - ووجدت أن هناك عادةً عملية من مرحلتين وراء توقيت الطلاق في أواخر العمر.

بحسب الدراسة كان هناك سببان لانتهاء الزيجات طويلة الأمد بالطلاق الرمادي، بحسب الدراسة.