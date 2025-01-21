شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشى فيروس ماربورج في تنزانيا.. اعرف الأعراض وهل يوجد له علاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت تنزانيا عن تفشي مرض فيروس ماربورج بعد تأكيد حالة واحدة وتحديد 25 حالة مشتبه بها في منطقة كاجيرا في شمال غرب تنزانيا، وفيروس ماربورج، هو مرض شديد العدوى ومميت في كثير من الأحيان، يشبه الإيبولا وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة والقرود، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس ماربورج ، بحسب موقع " ukhsa".

ينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة الفيروسات الخيطية، جنبًا إلى جنب مع الإيبولا يمكن أن يسبب حمى نزفية، مما يعني أنه يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويسبب النزيف، وقد يكون من الصعب التمييز بين أعراضه ومرض فيروس الإيبولا.

ويمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص بالضعف الشديد، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الوفيات بسببه، إلا أنه لا ينتشر بسهولة.

أعراض فيروس ماربورج وكيفية انتشاره

تظهر أعراض فيروس ماربورج عمومًا بعد 3 إلى 21 يومًا من التعرض الوثيق لشخص مصاب.

تتضمن الأعراض: صداع شديد، شعور بالضعف، حمى، إسهال مائي، آلام في البطن، نزيف من أماكن مختلفة بما في ذلك تحت الجلد، الشعور بالمرض والمرض.ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق بالدم أو سوائل الجسم أو إفرازات الشخص المصاب. يمكن أن يكون هذا من خلال الاتصال المباشر أو من سطح.

نصائح للمسافرين

إذا كنت مسافرًا إلى إحدى الدول التي يتفشى فيها فيروس ماربورج مثل: تنزانيا ورواندا، يجب اتخاذ الاحتياطات لحماية نفسك والآخرين.

إذا مرضت في غضون 21 يومًا من عودتك إلى المنزل من إحدى هذه الدول اتصل بطبيبك على الرغم من أنه من غير المحتمل جدًا أن تكون مصابًا بمرض فيروس ماربورج، يجب عليك ذكر تواريخك ومسار سفرك وأي تعرض محتمل للفيروس.

هل يوجد علاج أو لقاح لفيروس ماربورج؟

يمكن أن يؤدي تقديم الرعاية الداعمة المكثفة المبكرة، بما في ذلك إعادة الترطيب وعلاج الأعراض المحددة، إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

لا توجد حاليًا لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة.

هناك أجسام مضادة وحيدة النسيلة ومضادات فيروسات مرشحة، بالإضافة إلى لقاحات مرشحة يمكن تقييمها في التجارب السريرية لا تزال تحت التجربة.