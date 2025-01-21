شكرا لقرائتكم خبر عن لو زمايله اشتكوا منه.. إزاى تقوم سلوك ابنك المتنمر والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التنمر مشكلة تواجه المجتمعات والثقافات المختلفة وينتشر بصورة كبيرة بين الأطفال فى مختلف الأعمار، ومن المهم أن نضع فى الاعتبار أن الأطفال لا يتنمرون لأنهم "أطفال سيئون"، ووفقا لموقع childmind ينخرط الأطفال فى جميع أنواع السلوكيات التى لا تعكس هويتهم كأشخاص، فلا يزالون يحاولون فهم الأشياء.

كيفية تعاملك مع سلوك التنمر لدى طفلك لا تقل أهمية عن التنمر نفسه، فقط خذ نفسًا عميقًا، واجمع التفاصيل حول ما حدث بالضبط وأخبر المدرسة أنك تريد العمل معًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

كيفية التعامل مع سلوك التنمر

وفقا لموقع bulliesout نتعرف فيما يلى على كيفية التعامل من قبل الآباء والأمهات مع التنمر بالنسبة للأطفال، وهي:

الاعتراف بالسلوك المتنمر

اجلس مع طفلك، وتحدث معه بنبرة هادئة وحازمة واسأله عما حدث ولماذا تصرف بهذه الطريقة، كن مستمعًا جيدًا وتجنب اللوم، يحتاج الأطفال والشباب إلى فهم أنه من الجيد الاعتراف بارتكاب خطأ.

اطرح أسئلة بهدوء لمساعدتهم على فهم كيفية تأثير سلوكهم على الآخرين، مثل: هل تشعر أن ما فعلته كان محترمًا؟ هل تدرك أنه أضر بأحد؟ هل ترغب فى أن يعاملك شخص ما بهذه الطريقة؟ اشرح أهمية معاملة الناس بشكل عادل ولطيف ومحترم.

ساعد طفلك على فهم أنه مسئول عن أفعاله

سلوك التنمر سلوك غير مقبول ومن المهم أن يفهم طفلك هذا، اعتمادًا على الظروف، يمكنك التخلص من شىء يستمتع به طفلك حتى تكون العواقب كبيرة، مثل حرمانه من هاتفه المحمول لفترة من الوقت، أو إزالة أو تقليل وقت مشاهدة التليفزيون أو ألعاب الفيديو، أو منعه من المشاركة فى نزهة اجتماعية، تحدث معه حول شعوره إذا كان فى مكان الشخص الآخر للتأكد من أنه يفهم تمامًا التأثير الذى أحدثه سلوكه.

التعاون مع المدرسة

تنجح مثل هذه المواقف بشكل أفضل عندما يرى موظفو المدرسة أن الآباء يريدون بصدق العمل معهم لتحسين الموقف، على الرغم من أن سلوك التنمر قضية عاطفية، فحاول أن تظل هادئًا ولا تغضب أو تتخذ موقفًا دفاعيًا، اكتشف بالضبط ما كان طفلك يفعله ومنذ متى.

اعتمادًا على خطورة الحادث وعمر الطفل، قد تصدر المدرسة عقوبة تأديبية ضد طفلك، مثل..

- تحذير

- الاستبعاد الدائم أو المؤقت

تعاون مع المدرسة لمساعدة طفلك على تعلم السلوكيات البناءة، واكتشف ما إذا كانت الاستشارة أو الدعم الآخر متاحًا لمساعدة طفلك وتشجيعه على تغيير سلوكه والتوقف عن التنمر، حافظ على اتصال منتظم بالمدرسة لضمان تحسن سلوك طفلك.

كيفية مساعدة الطفل الذى يظهر سلوك التنمر

هناك الكثير مما يمكن للوالدين فعله لمساعدة طفلهم على التوقف عن إظهار سلوك التنمر تجاه الآخرين.

طمئن طفلك بأنك لا تزال تحبه وأنه ليس شخصًا سيئًا

أخبره أن سلوكه لا يعجبك وسوف تساعده على تغيير هذا وتصحيح الموقف، اسأله كيف يعتقد أن التنمر يمكن أن يتوقف، ما الذي يعتقد أنه يجب تغييره حتى يتغير؟

استمع إلى ما يقوله الآخرون عن سلوك طفلك

استمع إلى وجهة نظر طفلك فى القصة، حاول فهم سبب سلوك طفلك، هل يتعرض طفلك للتنمر؟ هل يتنمر أصدقاؤه على الآخرين؟

علّمهم اللطف والتعاطف

اشرح لهم أن التنمر يسبب ضررًا جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا للآخرين، ويمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد، من المهم أن يدركوا الضرر الذى يمكن أن يسببه سلوكهم.

اعمل مع طفلك لإيجاد طريقة ليصلح سلوكه التنمرى

تحدث معه عن شعوره عندما يتعرض للتنمر، ناقش معه كيف يمكنه الاعتذار لأولئك الذين أساء إليهم، حاول معرفة ما إذا كان هناك شىء معين يزعج طفلك ومساعدته على التغلب عليه.

قم بتطوير قواعد واضحة ومتسقة داخل أسرتك لسلوك طفلك

امدح طفلك وادفعه لاتباع القواعد واستخدم العواقب غير الجسدية وغير العدائية إذا خالفها.

ضع حدودًا وقيودًا

إذا أظهر طفلك أي علامة على السلوك العدواني، فتوقف عنه على الفور، ساعد طفلك على إيجاد طرق أخرى غير عدوانية للرد.

علّم طفلك الفرق بين الحزم والعدوانية

تحدث إلى مدرسة طفلك وأخبرهم أن طفلك يبذل جهدًا لتغيير سلوكه قد يكون لديهم بعض الاقتراحات المفيدة.

اشرح لطفلك أن الأطفال الآخرين قد يحاولون استفزاز شخص ما خاصة الشخص الذي يحاول التغيير، إذا حدث هذا شجع طفلك على عدم الرد بعدوانية والابتعاد وبناء المهارات.