شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية لمرض السكرى تظهر فقط فى ساعات الصباح والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، يمكن أن تظهر على مريض السكرى أعراضا مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم، في ساعات الصباح الباكر، لحظة استيقاظك، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السكرى التي تظهر في ساعات الصباح، بحسب موقع "تايمز ناو".

علامات تحذيرية لمرض السكرى قد تظهر فقط في الصباح

إليك بعض العلامات التحذيرية الصباحية الخاصة بمرض السكري والتي يجب أن تأخذها على محمل الجد:

زيادة العطش

بمجرد أن تستيقظ وتشعر بالعطش الشديد، فلا بأس من ذلك من حين لآخر، ومع ذلك، وفقًا للأطباء، إذا كانت ظاهرة متكررة، وكنت أكثر عطشًا من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على مرض السكري، والذي يجب فحصه بدقة.

وأكد الخبراء إن التبول المتكرر اللازم لإزالة السكر الزائد من الدم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الجسم لمياه إضافية، مما يؤدي إلى الجفاف.

ارتفاع سكر الدم الصباحي

يحدث ارتفاع سكر الدم الصباحي المعروف أيضًا باسم ظاهرة الفجر، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر، عادةً بين الساعة 4 و8 صباحًا.

وقال الأطباء إنه يحدث بسبب إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لجسمك، مما يزيد من إنتاج الجلوكوز والهرمونات مثل الكورتيزول، يؤدي هذا إلى مقاومة الأنسولين، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم عند الاستيقاظ.

التبول المتكرر

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، تزيل كليتاك السكر الزائد عن طريق تصفيته من الدم، وقد يؤدي هذا إلى حاجة الشخص للتبول، وخاصة خلال ساعات الصباح.

جفاف الفم

إذا استيقظت بفم جاف، فقد يكون ذلك أيضًا علامة محتملة على مرض السكري، وقال الأطباء إن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى الجفاف، حيث يستخدم جسمك المزيد من السوائل لطرد الجلوكوز الزائد وينتج عن هذا جفاف الفم، والذي قد تلاحظه بشكل خاص في ساعات الصباح.

عدم وضوح الرؤية

إذا استيقظت ولم تتمكن من الرؤية بوضوح، يقول الأطباء إن ذلك قد يكون بسبب زيادة السكر في الدم، مما يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة في العينين، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية. يحدث هذا في إحدى العينين أو كلتيهما.

كما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تورم عدسة العين، مما يسبب عدم وضوح الرؤية ولكن من المتوقع أن يتحسن عندما تنخفض مستويات السكر في الدم، إذا لم يتلق الشخص المصاب بمرض السكري العلاج، فقد يصبح الضرر الذي يلحق بهذه الأوعية الدموية أكثر حدة، وقد يحدث فقدان دائم للرؤية في النهاية.

يسبب مرض السكري من النوع الثاني ألمًا أو شعورًا بالوخز أو الخدر في اليدين والقدمين، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح، وهي حالة تُعرف باسم الاعتلال العصبي.

تتفاقم الحالة بمرور الوقت وتؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة إذا لم يحصل الشخص على علاج لمرض السكري.

ما أهمية التشخيص المبكر لمرض السكري؟

يقول الأطباء إنه من المهم التعرف على العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع الثاني، مما قد يسمح لك بالحصول على التشخيص والعلاج في وقت أقرب.

الحصول على العلاج المناسب وإجراء تغييرات في نمط الحياة والتحكم في مستويات السكر في الدم يمكن أن يحسن صحتك ونوعية حياتك ويقلل من خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة.

بدون علاج، يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم باستمرار إلى آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك:

أمراض القلب

السكتة الدماغية

تلف الأعصاب

مشاكل القدم

أمراض الكلى

أمراض العيون أو فقدان البصر