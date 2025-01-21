شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات تخلصك من وجع الجسم فى الشتاء.. اعرف مصادرها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

الفيتامينات والعناصر التى يمكن أن نحصل عليها من الغذاء ووجباتنا المتكاملة، قد لا تكون كافية لبناء الجسم فى كثير من الحالات، ففي بعض الأوقات تكون المكملات الغذائية هي الحل الأمثل بجانب الغذاء لتحسين الصحة العامة، وتقليل فرص الإصابة بالمشكلات المرضية والأمراض والعدوى المتكررة خلال فصل الشتاء، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة.

عناصر وفيتامينات يحتاجها الجسم

تابع التقرير موضحا أهمية بعض الفيتامينات خلال هذا فصل الشتاء، التي يحتاجها الجسم لتدعيم المناعة والوقاية من المرض، ويمكن الحصول عليها من مصادرها الطبيعية وكذا من مصادرها الدوائية إذا أقر الطبيب بذلك منها..

فيتامين سى

الصحى والمفيد الذى يعزز المناعة وإنتاج الخلايا في الجسم دون شيخوختها، فضلا عن مقاومة الجذور الحرة، مع تعزيز قوة الجسم وصلابته وقوة الأعصاب وصلابتها، والوقاية من أدوار البرد والكورونا والأنفلونزا، ويوجد في البرتقال واليوسفى والجوافة فاكهة الشتاء اللذيذة.

فيتامين هاء

الهام والضرورى وهو من الفيتامينات التي يهملها البعض رغم أهميتها لأنها تعزز الصحة العامة، كما أنها مضادة لتأكسد خلايا الجسم، فضلا عن أنها تحسن من سريان الدورة الدموية فى الجسم وتعزز مقاومة الالتهاب والأضرار الخاصة ببرودة الأطراف في الشتاء، كما أنها تعمل على تسييل الدماء، وخفض نسب الكوليسترول في الدم، ويوجد فى زيت عباد الشمس واللوز، وكذا المكسرات، والحبوب والفاكهة.

فيتامين ك

من الفيتامينات والمكملات الهامة والضرورية، التى تحسن من الصحة العامة وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كما أنها توجد بكميات جيدة في الخضراوات الورقية، إلا أنها تحسن سريان الدم وتقاوم فقر الدم وتزيد من نسب خلايا الدم الحمراء، يوجد هذا الفيتامين في الخضار الورقى مثل الخس والبقدونس واللفت والبنجر وغيرها.

مزيج الكالسيوم وفيتامين د

من المكملات الهامة التي تحسن مستويات لمناعة بشكل ملحوظ، كما تقاوم ألم الجسم والتهاباته، فضلا عن وقاية الجسم من الاضطرابات المحتملة خلال الفصل الشتاء، كما تعزز من صحة العظام والعضلات والأعصاب، وتوجد هذه الفيتامينات في صفار البيض، والكبدة، وفى منتجات الألبان.