شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على وجهك تدل على الإصابة بدهون على الكبد.. منها الهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

قد يكشف وجهك عن علامات خفية تشير إلى مشاكل الكبد، مثل الهالات السوداء والاحمرار والتورم، فى هذا التقرير نتعرف على كيف قد تشير هذه الأعراض إلى الكبد الدهني أو الخلل الوظيفي وأهمية التشخيص المبكر وتغيير نمط الحياة لمنع المضاعفات، بحسب موقع تايمز ناو.

1. الهالات السوداء: انعكاس لضعف عملية إزالة السموم من الكبد

إذا لم تختفِ الهالات السوداء المستمرة تحت عينيك على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون الكبد هو المسئول عن ذلك.

يلعب الكبد دورًا مهمًا في إزالة السموم من الجسم، وعندما تتعطل وظيفته، تتراكم السموم، ما يؤدي إلى التعب وضعف الدورة الدموية، والذي يمكن أن يتجلى في شكل هالات سوداء".

2. احمرار الخدين: دليل هرموني

قد لا يكون الاحمرار غير المعتاد على خديك بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين الناجم عن خلل في وظائف الكبد. إنها سمة شائعة لدى الأفراد المصابين بمرض الكبد الدهني.

3. بقع قاسية: حكة وجفاف الجلد

هل لاحظت بقع جافة أو مثيرة للحكة على وجهك؟ يقول الدكتور بادهان: "قد يكون هذا نتيجة لترسب أملاح الصفراء تحت الجلد أو عدم إفراز العناصر الغذائية الأساسية بشكل كافٍ بسبب خلل في وظائف الكبد". هذه البقع ليست مجرد مشكلة تجميلية - فهي تشير إلى أن كبدك قد يحتاج إلى عناية.

4. اليرقان: التحذير الأصفر

يعد اللون الأصفر الذي يظهر على الجلد أو العينين أحد العلامات الأكثر وضوحًا لمشاكل الكبد يحدث هذا بسبب تراكم البيليروبين، وهو أحد الفضلات التي يعالجها الكبد، وغالبًا ما يشير اليرقان إلى حالات مثل الكبد الدهني أو أمراض الكبد الأخرى.

5. تورم الوجه: احتباس السوائل

يعد تورم الوجه علامة أخرى على وجود مشاكل خطيرة في الكبد،عندما يكافح الكبد لتنظيم توازن السوائل، يمكن أن يؤدي احتباس السوائل إلى الانتفاخ أو التورم، وخاصة في الوجه".

غالبًا ما تظهر هذه الأعراض في المراحل المتقدمة من خلل وظائف الكبد.

6. حب الشباب: أكثر من مجرد مشكلة جلدية

قد يكون ظهور البثور، وخاصة حول خط الفك والخدين، مرتبطًا بالكبد أكثر من ارتباطه بعادات العناية بالبشرة.

يمكن أن يؤدي اختلال التوازن الهرموني الناجم عن ضعف وظائف الكبد، إلى جانب تراكم السموم، إلى ظهور حب الشباب".

7. البشرة الشاحبة: تحذير من البشرة الباهتة

قد يشير اللون الشاحب أو الباهت أيضًا إلى الكبد الدهنى "إزالة السموم والتمثيل الغذائي من وظائف الكبد الحيوية، وعندما يفشل الكبد في الأداء بكفاءة، يمكن أن يفقد الجلد توهجه الطبيعي".

متى تطلب المساعدة

إن التغيرات في الوجه مثل هذه غالبًا ما تصاحب أعراضًا مثل عدم الراحة في البطن أو التعب أو الضعف، إذا لاحظت هذه العلامات، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية على الفور.

التشخيص المبكر وتغيير نمط الحياة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن أن يمنع حدوث المضاعفات".