شكرا لقرائتكم خبر عن بقشره ولا من غير.. تعرف على الطرق الصحية لتناول الثوم والان مع تفاصيل الخبر

الثوم هو مصدر غني بالعناصر الغذائية، وهو معروف بفوائده الصحية العديدة، فهو ليس فقط معززًا ممتازًا للمناعة ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على بشرة صافية، فالاستهلاك اليومي المفرط قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل حرقة المعدة والحموضة ورائحة الفم الكريهة المستمرة، وذلك وفقًا لموقع indianexpress

هل يجب أن تأكل قشور الثوم؟

ينصح بعدم تناول قشور الثوم لعدة أسباب، ومنها أن فصوص الثوم نفسها مليئة بالفوائد الصحية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مضادات الأكسدة القوية، الأليسين وهذا المركب هو ما يجعل الثوم مفيدًا للغاية عند تناوله، ومع ذلك، فإن القشر ورقي، وليف، ويصعب هضمه، كما أنه قد يحتوي علي بقايا المبيدات الحشرية في قشور الثوم.

ويمكن استخدامًا بديلًا لقشور الثوم، بدلاً من التخلص منها، يمكنك غليها أو نقعها طوال الليل في الماء واستخدام الماء المنقوع ، فتساعد الخصائص المضادة للميكروبات في حماية النباتات من الآفات والبكتيريا، حيث تحتوي قشور الثوم أيضًا على فيتامينات ومعادن ومغذيات نباتية يمكن أن تفيد نمو النباتات.

كيفية الاستفادة القصوى من فوائد الثوم

وللحصول على فوائد صحية مثالية للثوم يوصي ومضغ فصوص الثوم، خيث يساعد هذا على إطلاق الأليسين، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، كما يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين امتصاص الأكسجين، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعيشون في المدن الملوثة.

