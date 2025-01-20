شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من تساقط الشعر.. 6 أطعمة هتجدد نموه والان مع تفاصيل الخبر

تساقط الشعر هو انخفاض تدريجي في قطر جذع الشعرة، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر والصلع، ويمكن أن يكون سببه وراثى أو عادات نمط الحياة غير الصحية أو بسبب حالات طبية، ولحسن الحظ يمكن من نظامنا الغذائي منع تساقط الشعر والحفاظ على صحته، من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الشعر الصحى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي العناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الشعر؟

الحديد: يساعد خلايا الدم الحمراء على توصيل الأكسجين إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر.

الزنك: يساعد على نمو الشعر بشكل كثيف وقوي، ويمكن عكس تساقط الشعر بسبب نقص الزنك بالمكملات الغذائية.

فيتامينات ب: خاصة البيوتين (فيتامين ب7)، مهمة لصحة الشعر، فهو يساعد خلايا الشعر على إنتاج الطاقة، مما يدعم نموها وتطورها.حمض الفوليك: يساعد على نمو الشعر بشكل كثيف وقوي.

فيما يلى.. 6 أطعمة تساعد في مكافحة تساقط الشعر البيض

البيض مصدر رائع للبروتين والبيوتين، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو الشعر، إن تناول كمية كافية من البروتين يدعم نمو الشعر لأن بصيلات الشعر تتكون في الغالب من البروتين، بينما البيوتين ضروري لإنتاج بروتين الشعر المعروف بالكيراتين، ويعتبر البيض مصدرًا رائعًا للزنك والسيلينيوم ومغذيات أخرى صحية للشعر.

السبانخ

السبانخ من الخضروات الخضراء الصحية والمحملة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامينات A وC، وهى مهمة لنمو الشعر، وتشير الدراسات إلى أن فيتامين A مهم لنمو الشعر، ويوفر كوب (30 جرامًا) من السبانخ ما يصل إلى 20٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين A.

والسبانخ هي أيضًا مصدر نباتي رائع للحديد، وهو ضروري لنمو الشعر، حيث يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية عملية التمثيل الغذائي لديك والمساعدة في النمو والإصلاح.

التوت

التوت مليء بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تدعم نمو الشعر، وهذا يشمل فيتامين C، الذي له خصائص مضادة للأكسدة قوية، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

فعلى سبيل المثال، يوفر كوب واحد (144 جرامًا) من الفراولة 85 مليجرامًا أو ما يصل إلى 113% من احتياجاتك اليومية من فيتامين C، الذى يستخدمه الجسم لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر ومنع التكسير والهيشان.

الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي قد تدعم نمو الشعر، وتحتوي على عناصر غذائية قد تعزز نمو الشعر، وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الدراسات حول أحماض أوميجا 3 الدهنية ونمو الشعر، فإن الأسماك الدهنية تعد أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين والسيلينيوم وفيتامين د 3 وفيتامينات ب، والتي قد تساعد في تعزيز قوة الشعر وصحته.

الأفوكادو

الأفوكادو لذيذ ومغذي ومصدر رائع للدهون الصحية، كما أنها توفر مصدرًا ممتازًا لفيتامين E، والذي قد يدعم نمو الشعر، وتوفر حبة أفوكادو متوسطة الحجم (حوالي 200 جرام) 28٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين E.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي مصدر جيد للبيتا كاروتين الذى يتحول إلى فيتامين A، المرتبط بصحة الشعر، وتحتوي حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم (حوالي 114 جرامًا) على ما يكفي من البيتا كاروتين لتوفير ما يصل إلى 160٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين A، وقد أظهرت الأبحاث أن هذا الفيتامين يمكن أن يؤثر على إنتاج الزهم، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أن يسبب أيضًا تساقط الشعر.