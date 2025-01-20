شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية السهلة من برودة الوجه والأنف فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

برودة الوجه والأنف في الشتاء من العلامات والأعراض الشائعة التي يصاب بها الكثيرون، ووفقا لتقرير نشر في موقع nebraskamed فإن الهواء البارد وانخفاض درجة الحرارة قد يؤثران بشكل مختلف على أشخاص دون غيرهم، فهناك من تسبب له الشعور ببرودة في الأطراف، وآخر في الوجه، وآخر في الأنف.



أسباب برودة الوجه والأنف في الشتاء

الكثير من الأسباب تساعد على الإصابة بهذه البرودة الملحوظة في

، والتي أشهرها التهابات الأنف، وحساسية الأنف، وإصابة المريض بالتهاب

وكذا الجفاف العام، وضعف الترطيب، وكذلك

والأنفلونزا، والفيروسات التنفسية، وقد ترجع الأسباب لتعرض المريض لتيارات الهواء الباردة.

الوجه والأنفجيوب الأنفيةالإصابة بنزلات البرد

اهتم بعلاج حساسية الأنف والتهابات جيوب الأنفية أولا بأول لأنها سبب في البرودة المحتملة.

اهتم بتدفئة وجهك وأنفك باستنشاق بخار دافئ متصاعد يعزز من دفء الوجه بعد تجفيفه جيدا، فضلا عن تعزيز التخلص من انسداد الأنف الشهير في الشتاء.

احصل على دفء وجهك من تمرير كمادات دافئة أو حرارية مع عدم الإفراط.

شرب المشروبات الصحية العشبية الدافئة التي لا تحتوى على السكر تساعد على التخلص من هذه البرودة في الوجه والأنف.

هناك عدة طرق للتخلص من برودة الوجه والأنف في الشتاء:

استخدام الماء الدافئ: الغسيل وجهك وتدفق الدورة الدموية وتجفيفه جيدا.

قم بتدليك وجهك بالزيت الدافئ بطريقة سهلة ودائرية بسيطة تولد الحرارة في الوجه.

تجنب الرياح والتيارات الباردة المباشرة، ومحاولة تغطية الوجه خارج المنزل يمكن أن يساعد في منع برودة الوجه والأنف.

علاج برودة الوجه والأنف