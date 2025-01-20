كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:57 صباحاً - تعد البذور الطبيعية التي يتم استخراج الزيوت منها وبطرق صحية من أهم العناصر التي تفيد صحة الإنسان، علاوة لفوائد الزيوت التي يتم استخراجها منها، فهي بحد ذاتها ذات قيمة غذائية عالية، ويتم اكتشاف فوائدها يوماً بعد يوم مثل بذور الشيا والكتان والسمسم، ويختص السمسم كبذور والزيت المستخرج منه بأنه أوسع الأصناف انتشاراً وأكثرها قدماً حيث تم زراعة السمسم قبل نحو ثلاثة آلاف سنة، ونظراً لاكتشاف الإنسان قيمته الغذائية والصحية المتعددة، فقد نجح في زراعته في بيئات مختلفة منها البيئة الصحراوية ومنطقة الشرق الأوسط.

يعرف زيت السِّمْسِم المستخرج من بذور السمسم التي تستخرج من شجرة زيتية تتبع فصيلة البيدالية من رتبة الشفويات بالسيرج أو الشيرج، ويعرف في العراق بالراشي ويؤكل عندهم مع التمر، وفي البلاد العربية يستخدم زيت السمسم في الطهي، ويضاف إلى السلطات والحلويات، كما أنه يتمتع بفوائد صحية عديدة ومبهرة، ويستخرج من بذور السمسم عند عصرها على البارد ما يعرف بالطحينية، وهي من الأصناف التي تضاف إلى بعض الأطباق العربية الشهيرة مثل متبل الحمص الذي تشتهر به عموماً بلاد الشام، ونظراً لفوائد زيت السمسم فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة لبيبة يونس، حيث أشارت إلى فوائد زيت السمسم للأطفال وطرق استخدامه داخلياً وخارجياً ومعتقدات خاطئة حول استخدامه خارجياً في علاج الأمراض الصدرية في الآتي:

فوائد زيت السمسم للطفل

بذور السمسم

اعلمي أن زيت السمسم يعد من الزيوت الصحية الذي يتميز كنبات بأوراقه الخضراء أو الأرجوانية والبيضاوية الشكل، وتكون هذه الأوراق متقابلة على الجزء السفلي لساقه ومتبادلة على الجزء العلوي منه، ونبات السمسم عموماً يحمل أزهاراً ذات ألوان بيضاء أو وردية وتكون جرسية الشكل ثم تتحول إلى ثمار كبسولية، ويكتمل نموها في الجزء السفلي للنبتة مبكراً عنه في الجزء العلوي منها، كما أن الجذور الجديدة تنتج من تشقق الثمار الكبسولية بمعنى أنه يعيد دورة حياته بنفسه، وتفعل ذلك في الصباح أو عند تمام نضجها.

لاحظي أن زيت السمسم المستخرج من البذور يعد من الزيوت التي تحتوي على دهون مشبعة مفيدة لصحة عين ودماغ الإنسان بوجه عام ونظراً لاحتوائه على حمض الفوليك بنسبة مميزة فهو يمنع الأنيميا أي فقر الدم عند الكبار والأطفال، وحيث يرفع معدل الحديد في الجسم، ويفضل أن يكون من الزيوت المحببة والمفضلة في الاستخدام في المطبخ العربي.

اعلمي أن من فوائد زيت السمسم أنه يحمي الكبد عند الطفل من الفيروسات التي قد تنتقل لجسم الطفل من خلال بعض الأطعمة الملوثة، كما أنه من الزيوت التي تدعم صحة الكبد وتعززها وتقويها، إضافة لما يحتويه زيت السمسم من مضادات أكسدة ونسبة معقولة من فيتامين" ي"، فهو يعزز مناعة الجسم بشكل عام عند الكبار والصغار.

لاحظي أن زيت السمسم وبذور السمسم عموماً يحتويان على سعرات حرارية مرتفعة مما يجعل زيت السمسم عند إضافته للحلويات المخصصة للأطفال وصفة جيدة وخياراً صحياً لزيادة وزن الأطفال، وكذلك مدهم بالسعرات الحرارية اللازمة للحصول على الطاقة والنشاط والحيوية خلال يومهم.

أدخلي زيت السمسم للنظام الغذائي لرضيعك بعد الشهر السادس، وحيث إنه يعمل على حماية قلب الطفل وتعزيز صحته لاحتوائه على فيتامين "هـ"، كما أنه يقلل من خطر تعرض الأطفال للإصابة بالسرطان، بالإضافة لأنه يحتوي على فيتامين "ك"، والذي يقلل من تعرض الطفل لسيولة الدم، ويساعد على تخثر الدم في جسمه بالشكل الصحيح.

اهتمي بتقديم بذور السمسم المطحونة لرضيعك إضافة لتقديم زيت السمسم له، وحيث يحتوي السمسم بشكل عام على الألياف؛ ما يعمل على تحسين عملية الهضم ويحمي الطفل خصوصاً في مرحلة الرضاعة من الإصابة بالإمساك المزعج، إضافة لغنى زيت السمسم بالكالسيوم الذي يسهم في تحسين صحة الأسنان والعظام عند الطفل.

استخدامات زيت السمسم الخارجية للأطفال

أم تدلك جسم رضيعها

استخدمي زيت السمسم للأطفال في مرحلة التسنين خصوصاً عند الطفل، حيث يمكن للأم أن تقوم بفرك اللثة وتدليكها بلطف، وكذلك مسح الأسنان التي بدأت في الظهور ببعض قطرات من زيت السمسم، مما يسهم في تسكين الألم الناتج عن تهيج لثة الرضيع بسبب مروره بمرحلة التسنين.

طبقي زيت السمسم لتكثيف شعر طفلك الرضيع وزيادة نموه، حيث يدلك الشعر بالقليل من زيت السمسم قبل الحمام بنصف ساعة تقريباً، ثم يغسل الشعر بشامبو الأطفال بعد ذلك، ولا يفضل بقاء زيت السمسم أو أي زيت نباتي آخر على شعر الأطفال.

طبقي زيت السمسم خارجياً على بعض أجزاء جسم طفلك، وحيث يمكن أن يستخدم مرخِياً لعضلات الطفل في حال تعرضه إلى تشنج عضلي مفاجئ، كما يساعد زيت السمسم في تقليل ألم البطن ومغص الرضع، خصوصاً عند تدفئة القليل منه وتدليك البطن به بطريقة عكس عقارب الساعة، وما حول سرة الرضيع حيث يساعد على تقليل الانتفاخ بخروج الغازات من أمعاء الطفل.

هل يعالج زيت السمسم كدهان خارجي الأمراضَ الصدريةَ عند الطفل؟

طفل مصاب بالسعال

اعلمي أن زيت السمسم غالباً لا يفيد كدهان في حال استخدامه حسبما اعتادت الأمهات كعلاج لبعض أمراض الجهاز التنفسي، وحيث تقوم بعض الأمهات بترطيب منشفة بزيت السمسم وتدفئتها، ثم وضعها على صدر الطفل أو أن تقوم بدهان زيت السمسم الدافئ مباشرة على صدر الطفل وقفصه الصدري تحديداً، فهو لا يعمل على علاج أمراض الجهاز التنفسي؛ مثل حدوث التهاب في الشعب الهوائية ضمن مضاعفات نزلات البرد والرشح عند الأطفال، ولكنه يعمل على تهدئة السعال الليلي عند الطفل، فقد يوصف ضمن طرق لتهدئة السعال عند الرضع في الليل، ولا يعد علاجاً نهائياً لأمراض الصدر ويجب التوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

احذري الإفراط في تقديم زيت السمسم للطفل، فيمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية عند الأطفال؛ مثل حدوث آلام في البطن، أو الشعور بالغثيان، وظهور حكة في الفم، وقد يؤدي إلى ظهور طفح جلدي والإحساس بتهيج البشرة.

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*ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.