شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن فوائد زيت السمك في علاج السلوك العدواني لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة Aggression and Violent Behavior، فإن الأحماض الدهنية المتوفرة كمكملات غذائية من خلال كبسولات زيت السمك تساعد في تحسين الصحة العقلية والجسدية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا تقول الدراسة؟

ارتبطت أحماض أوميجا 3 الدهنية سابقًا بمنع الإصابة بالفصام، ومن ناحية أخرى، يُعتقد أن العدوان والسلوك المعادي للمجتمع ينبعان جزئيًا من نقص التغذية، والآن، يمكن لما نأكله أن يؤثر على كيمياء أدمغتنا، وقد بنى باحثون من جامعة بنسلفانيا على دراسات سابقة أصغر حجمًا حول تأثيرات مكملات الأوميجا 3 على منع السلوك العدوانى، ونظر تحليلهم التلوي في 29 تجربة عشوائية محكومة عبر 3918 مشاركًا في المجموع.

واستمرت التجارب في الدراسة، التي أجريت بين عامي 1996 و2024، لمدة 16 أسبوعًا في المتوسط، وقد غطت الدراسة مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا، ويعتقد الباحثون أن الوقت قد حان لتطبيق مكملات أوميجا 3 لتقليل العدوانية.

وبالرغم من الحاجة إلى المزيد من البحث، أوصى مؤلفو الدراسة الآباء الذين يسعون إلى علاج طفل عدواني أن يعرفوا أنه بالإضافة إلى أي علاج آخر يتلقاه طفلهم، فإن تناول حصة أو حصتين إضافيتين من الأسماك كل أسبوع يمكن أن يساعد أيضًا.

وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك شيئًا ما في الطريقة التي تقلل بها أحماض أوميجا 3 الالتهابات وتحافظ على استمرار العمليات الحيوية في الدماغ، وربما تساعد في تنظيم مشاعر العدوانية.

فوائد أحماض أوميجا 3 لصحة القلب

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسات أيضًا أن الأدوية المشتقة من زيت السمك، وهو مصدر غني بأحماض أوميجا 3، يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة والسكتات الدماغية والمشاكل الصحية الأخرى المتعلقة بالقلب، مثل مرض الشريان التاجي، كما قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.