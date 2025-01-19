شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة وتعطل وظائف الجسم والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر نظامنا الغذائي وما نتناوله من أطعمة على صحتنا بشكل مباشر، ففي حين تمنحنا بعض الأطعمة التغذية اللازمة، يمكن لأطعمة أخرى أن تضر بأجسامنا فى صمت، وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي الاختيارات الغذائية السيئة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وتعطيل وظائف الجسم الحيوية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 أطعمة شائعة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا وتصيبنا بالأمراض المزمنة:

اللحوم المصنعة

تعتبر اللحوم المصنعة مريحة ولذيذة ولكنها تأتي بمخاطر صحية كبيرة، حيث يتم حفظ هذه اللحوم بالنترات والنتريت، والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم، وتشير دراسة نُشرت في عام 2010 بوضوح على أن استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة يرتبط بزيادة كبيرة في معدل الوفيات وخطر الإصابة بالسرطان وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تحتوي هذه اللحوم أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يساهم في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

المشروبات السكرية

يندرج تحتها المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكل المشروبات الأخرى التي تحتوى على سكريات مضافة والتي تسبب الكثير من المشاكل لجسمنا، حيث يؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب ومشاكل في الكبد، ووجدت الأبحاث المنشورة في عام 2021 أن المشروبات السكرية مسئولة عن أكثر من 184000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام بسبب مساهمتها في أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى والأمراض المرتبطة بالسمنة، بدلاً من ذلك، اختر شرب الماء أو شاي الأعشاب أو المشروبات غير المحلاة للحفاظ على ترطيب جسمك وصحته.

الحبوب المكررة

الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة هي من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة، ومع ذلك، لا يدرك معظمنا أن هذه الأطعمة تخضع لمعالجة شديدة ومجردة من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ويؤدي هذا النقص في العناصر الغذائية إلى ارتفاع وانخفاض سريع في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 والسمنة بمرور الوقت، لذلك يعد اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل خيارًا صحيًا أفضل على المدى الطويل.

الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي وغيرهما، من أكثر الأطعمة ضررًا بصحتك، وغالبًا ما يتم طهي الأطعمة المقلية في زيوت غنية بالدهون المتحولة، والتي من المعروف أنها ترفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكشفت دراسة أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المقلية يرتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة، وخاصة عند النساء، فالأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والالتهابات المزمنة.

الوجبات الخفيفة المعبأة

تُعَد رقائق البطاطس والمقرمشات والوجبات الخفيفة الأخرى المعبأة معالجة بشكل كبير ومليئة بالمواد المضافة غير الصحية والمواد الحافظة والملح، وقد يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وبدلاً من تناول هذه الوجبات الخفيفة، فكر في بدائل أكثر صحة مثل المكسرات أو البذور أو الفاكهة الطازجة.

المحليات الصناعية

على الرغم من تسويقها كبديل "أكثر صحة" للسكر، فإن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرين قد تكون لها مخاطر خاصة على جسمك، ويمكن أن تؤدي هذه المحليات إلى اختلال صحة الأمعاء، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الأيضي أو التمثيل الغذائي ومن ثم زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.