شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الأعصاب والعضلات المتكرر فى الطقس البارد.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الأعصاب في الشتاء من المشكلات الشائعة للغاية، حيث تصدر من الجسم آلام وأوجاع متكررة ناتجة عنها، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مزعجة حقيقية وفقًا لتقرير هيلث لاين الطبى وموقع هيلث، ومنها:

الطقس البارد هو العامل الأهم والأول لضيق سريان الدم.

الإرهاق الجسدى والبدنى يسبب التهاب الأعصاب.

الحالة النفسية تؤثر على حالة الأعصاب بالسلب بالفعل.

نقص الفيتامينات والمعادن، نقص فيتامين ب12، فيتامين د، والكالسيوم.

الأمراض التحسسية والمناعية والمزمنة مثل السكري، الضغط الدموي، والتهاب المفاصل، من الأسباب الحقيقية لالتهاب المفاصل.

الإصابة القديمة السابقة بمشكلة في الأعصاب.

وراثة مشكلات في الأعصاب في التاريخ العائلى.

ألم ووجع في الجسم.

تنميل في مناطق الجسم المختلفة وفى الأطراف كذلك.

صعوبة القدرة على الحركة بشكل نشيط.

ضعف مرونة العضلات والعظام.

صعوبة في المشي.

آلام الجسم المتفرقة المتغيرة بين يوم وآخر.

آلام غير مبررة ودون بذل للجهد.

أعراض التهاب الأعصابالعلاج

علاج التهاب الأعصاب يكون بتحديد المسبب ونوع الالتهاب، وكذلك تعزيز صحة الأعصاب في الجسم، فعلى سبيل المثال لابد من الاهتمام بالتغذية السليمة المفيدة والصحية، وتقليل تناول الأطعمة السريعة التي تضعف المناعة، فضلا عن شرب المياه بكثرة، وكذلك لابد من عدم الإستسلام إلى الخمول وممارسة الكثير من التمارين الرياضية لمقاومة الالتهاب وتحسين الدورة الدموية، ويحدد الطبيب العلاج الدوائى والعلاج الطبيعى المناسب.